Sindirim sisteminizin mükemmel çalışmasını sağlayacak 9 yöntem

Yediğimiz birçok şey sindirim sisteminde beklemediğimiz etkiler ortaya çıkarabilir. Baklagiller, lahana, karnabahar gibi yiyecekler yoğun gaz birikimine neden olabilir veya sindirim sistemini yavaşlatan birkaç sorunla karşılaşabilirsiniz. Baklagiller, lahana, karnabahar gibi yiyecekler yoğun gaz birikimine neden olabilir veya sindirim sistemini yavaşlatan birkaç sorun ortaya çıkarabilir. Tüm bu sorunları ortadan kaldırmak için yapabileceğiniz birkaç yöntem, hayatınızı oldukça kolaylaştırabilir.

Giriş Tarihi: 11.07.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021 10:21 ABONE OL PAYLAŞ

Yoga pozları ile sağlıklı bir sindirim sistemine sahip olabilir, uyumak için sol tarafınızı seçerek kan akışınızı düzenleyebilir veya duygusal durumlarınızı kontrol altına alabilirsiniz. Tüm bu yöntemlerden birkaçını bulabileceğiniz yazımızı okuyarak yaşam kalitenizi yükseltebilirsiniz. SOL TARAFINIZDA UYUYUN Mide ve pankreasın sol tarafınızda bulunması, sindirim sisteminizin yönü konusunda da birkaç ipucu veriyor. Sol tarafa yatarak uyumak midenizdeki yiyeceği daha kolay bağırsağa geçmesini sağlar. Ayrıca yiyeceğin parçalanmasından sorumlu olan pankreas, enzimlerini bu tarafta uzandığınızda daha yoğun salgılar. Üstelik sol tarafta uyumak, mide ekşimesi olasılığını da düşürür. LİF ORANI YÜKSEK VE FERMENTE YİYECEKLER TÜKETİN Lif, bağırsak hareketlerini düzenli ve normal tutmaya yardımcı olur. Yüksek lifli yiyeceklerin birçoğu aynı zamanda şeker, yağ ve kalori bakımından da daha düşük olması sayesinde daha sağlıklıdır. Sade yoğurt ise bağırsaklarınıza iyi gelen bakteriler olan probiyotikler içeriyor. En yaygın olanları, bazı sindirim problemlerini iyileştirebilen ve irritabl bağırsak sendromu semptomlarını azaltabilen bifidobacteria ve lactobacillus'tur.

SİNDİRİMİ ZOR YİYECEKLERDEN KAÇININ Cheeseburger, patates kızartması ve pizza gibi yağlı yiyecekler, vücut tarafından sindirilmek için daha fazla zamana ihtiyaç duydukları için saatlerce şişkin hissetmenize neden olabilir. Bu tür yiyecekler ayrıca mide gazını, krampları veya hazımsızlığı artırabilir. Ayrıca odaklanma yeteneğini de etkileyebilir, bu nedenle meyve, sebze ve yağsız ete dayalı bir dengeli beslenme sistemi sayesinde daha rahat edebilirsiniz. Fakat lahana gibi bazı sebzeler, mide tarafından sindirilemeyen ve kompleks bir şeker olan rafinoz içerdiğinden gaz sorunlarına neden olabilir. Tost, içerdiği ve ishale neden olan nişasta sebebiyle sindirime yardımcı olabilecek yiyeceklerden biridir. DİKKATİNİZİ DAĞITMADAN VE OTURARAK YEMEK YEYİN Yürürken daha fazla yeme eğilimine sahibiz çünkü porsiyonları takip etmek hareket esnasında güçleşebiliyor. Fakat oturarak yendiğinde kan dolaşımının iyileşmesi sayesinde daha iyi bir sindirim sağlanıyor. Hatta bağdaş kurarak yemek yemek kalbimizdeki kan basıncını düşürmesi sayesinde yiyeceğin daha düzgün sindirilmesini kolaylaştırıyor.

SU SAYESİNDE KABIZLIKTAN KURTULABİLİRSİNİZ Su, tükettiğimiz yiyeceklerin parçalanmasına yardımcı oluyor. Bu sayede vücut gerekli besinleri daha rahat emebilir. Yemek sırasında su içmenin iyi olmadığına dair genel kanı, aslında bir yanılgıdır. Su sindirime yardımcı olur ve ayrıca kabızlık çekiliyorsa da oldukça faydalıdır. Yemek sırasında su içmek, porsiyonlarınızı küçültmenizi da sağlar. FARKLI YOGA POZİSYONLARINI DENEYİN Yoga, belirli bir bölgedeki dolaşım düzeyini artırır, böylece sindirime yardımcı olması için rutininize 15 dakika yoga pozisyonları ekleyebilirsiniz. Örneğin; bir dizinizi yukarı kaldırdığınız ve vücudunuzun üst kısmını büktüğünüz Marichyasana duruşu, temel besinlerin gıdalardan emilmesine yardımcı olur. Karaciğer ve böbrekler gibi abdominal organları uyarır ve beyni yatıştırır. Ayakta öne doğru kıvrım olan Uttanasa pozu, pek çok faydası olan terapötik bir pozisyondur. Sindirim organlarımıza dolaşımı uyarırken karın bölgesine baskı uygular. Sabahları yoga için mükemmel bir zaman dilimi olsa da bu pozları yemekten hemen sonra yapmaya çalışmayın. Aksi takdirde kendinizi hasta hissedebilirsiniz.

HER GÜN BELİRLİ SAATLERDE YEMEK YİYİN Bu, biyolojik saatimizi ayarlar ve vücudumuz tam da sindirimin ne zaman gerçekleşmesi gerektiğini bilir. Düzensiz yemek yemek birkaç sağlık riskini artırabilir ve ayrıca kilo almanıza neden olabilir. Programınız çok yoğunsa öğünlerinizi önceden hazırlayın ve ofiste aynı saatlerde yemek yemeye çalışın. MEDİTASYON YAPIN VE STRESİNİZİ KONTROL EDİN Stresli durumlarda vücut bu baskıyı hisseder ve sindirimi yavaşlatır. Bu durum ise şişkinlik, kabızlık, kramp ve hazımsızlık gibi sonuçlara neden olabilir. Aynı zamanda tam tersi bir etkiye sahip olabilir ve sindirimi hızlandırarak sık sık tuvalete gitmeye de neden olabilir. Streste fazla artış olduğunda iştahta bir artış veya azalma ortaya çıkabilir. İki durumun da sağlık için risk taşıması nedeniyle meditasyon yapmaya veya ev işlerine odaklanmaya başlayabilir, böylece stres oranınızı azaltabilirsiniz.