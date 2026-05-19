Sinsi tehlikeyi bitiriyor! Kalbi korumanın en kolay yolu ortaya çıktı

Singh'e göre yürüyüş, spin dersleri veya interval koşular kadar yoğun enerji harcatmasa da en az onlar kadar değerli. Ayrıca her yaş grubundan ve farklı sağlık geçmişine sahip bireylerin sağlık sonuçlarını iyileştirmesine yardımcı olabiliyor.

Evden ya da ofisten çalışmanın avantajları bulunsa da uzmanlar gün boyunca hareketsiz kalmanın zamanla sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtiyor. Harvard Üniversitesi evrimsel biyoloji profesörü Dan Lieberman "Asıl problem, egzersiz yapmadan çok fazla oturmak" dedi.