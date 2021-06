Sıra dışı bir genç kızın hikayesi! Ayak numarası: 51,5 Boyu:2.13,6 cm

Elbette Weaver Sendromu ile yaşamanın kolay olduğunu söyleyemeyeceğim. Fakat her şeyden öte, hem bu sendroma sahip dünyadaki sayılı insanlardan olmam sebebiyle hem de ailemin bana aşıladığı düşünce yapısı sayesinde ben her zaman kendimi özel, sıradışı ve seçilmiş bir birey olarak gördüm. Hayatım boyunca kendimi hiçbir zaman "hasta" olarak tanımlamadım. Sendromumun bilinirliğini artırmayı, tıp ve bilim dünyasına katkıda bulunmayı çok küçük yaşta kendime amaç edindim. Bugün bir aktivist olarak konuyla ilgili çeşitli projelerde yer almamın temeli budur.

Sağlıklı beslenmeye dikkat ediyorum. Fast food veya paketli gıdalar tüketmemeye özen gösteriyorum. 2 yıl önce kendi isteğimle şeker tüketimini tamamen bıraktım. Genel olarak protein ve sebze ağırlıklı beslensem de sağlıklı olduğu sürece her şeyi yiyorum. Yemek seçen biri değilim.

Aslında tam olarak şu oldu ve anladım diyebileceğim bir anım yok. Büyük bir bebek olarak dünyaya geldim. Her zaman yaşıtlarımdan çok daha büyük bir çocuk oldum. Bu bedene hep alışıktım ve benim normalim buydu. Açıkçası etrafımdaki herkes de bana kendimi "normal" hissettiriyordu.

Evet, 2014 yılında 17 yaşındayken 213,6 cm boyum sayesinde Guinness World Records tara^ndan verilen "dünyanın yaşayan en uzun boylu genç kızı" unvanına sahip oldum. Bu kadar uzun boya sahip olmak yine sendromumun getirdiği özelliklerden biri. Ben, negatif görünen unsurları istersek pozitife çevirebileceğimize inanan biriyim. Her ne kadar sağlık sorunlarımın kaynağı olsa da, sendromum ve boyum bana bu avantajı verdi, ben de bu şekilde kullandım. :)

Ayakkabı numaranız nedir?

51,5 numara ayakkabı giyiyorum. Ayakkabılarımı ortopedi merkezlerinde özel yaptırıyorum.

Hazır olanları ise ABD'den getirttiriyorum.

Sana göre güzel kadın kimdir? Bunu tarif edebilir misin? Özellikle toplumda yer alan kalıplaşmış güzellik algısını kırmak istiyoruz ve bu noktada aslında güzellik tanımının ne kadar geniş olduğunu da seninle birlikte göstermek istiyoruz.

Ben güzellik tanımının oldukça göreceli ve öznel olduğunu düşünüyorum. Benim güzel/ yakışıklı bulduğum biri size göre öyle olmayabilir. Veya sizin öyle olduğunu düşündüğünüz biri benim gözüme hitap etmeyebilir. Ancak toplumda ne yazık ki hala tek tip bir güzellik algısı, hatta aynılaşma mevcut. Eminim farkındasınızdır, özellikle son 10 yılda estetik operasyon geçiren bireylerin çoğunluğu birbirinin karbon kopyası gibi görünmekte. Kesinlikle estetiğe karşı biri değilim. Yanlış anlaşılmak istemem. Fakat bence insanlar bir idole benzemek yerine, kendilerini mutlu ve özgüvenli hissettikleri görünüme ulaşmaya çalışmalılar. Herkesin birbirine benzediği bir dünyanın çok sıkıcı olduğunu ve kendimize has, karakteristik özelliklerimizi korumamız gerektiğini düşünüyorum. Hatta bu tek tip algıyı inşa eden güzellik endüstrilerinin kendileri bile bu durumdan sıkılmaya başladılar ve son yıllarda özellikle farklılığı bulunan temsilciler arıyorlar. Vitiligoya sahip süpermodel Winnie Harlow ve Gucci markasının yüzü olan Down Sendromlu model Ellie Goldstein bu örneklerden birkaçı.

Benim kişisel tanımımı soracak olursanız: Bence bu dünyada "güzel kadın"dan daha önemli sıfatlar elde edebiliriz. "Başarılı kadın", "zeki kadın", "ilham veren kadın", "çekici kadın" vs... Örneğin çekicilik, benim için güzellikten çok daha önemli bir unsurdur ve bana göre ancak özgüven ve özsaygı ile sahip olunabilir.

Çocukluğunda veya gençlik döneminde yaşadığın en büyük zorluklar nelerdi?

Yaşadığım fiziki sağlık sorunlarının, geçirdiğim ameliyatların zorluğunun yanında bir de dışardaki insanlardan gördüğüm zorbalık vardı elbette. Dik dik bakma, rahatsız edici/alay eder tarzda sorular sorma, ısrarcı tavırlar, daha sonrasında siber zorbalık... Fakat şunu özellikle belirtmek istiyorum ki yakınlarımdan, arkadaşlarımdan veya çevremdeki insanlardan zorbalığın en ufak türünü görmedim. Hayatımdaki insanların her biri bana karşı sevgi doludur. Bahsettiklerim dışarıya çıktığımda, bir yere gittiğimde hiç tanımadığım insanlardan gördüğüm tepkilerdi. Çok şanslıyım ki, tüm bu olumsuzluklara rağmen annem ve babam küçüklüğümde beni dışarıya çıkarmak konusunda asla tereddüt etmediler. Biz her hafta sonu topluluk içerisinde aktiviteler yapmaya devam ettik. Beni bir fanusa kapatmak yerine, tabiri caizse daha da fazla insanların gözlerine soktular. :) Hem bunun hem de 7 yıldır medyada görünür olmamın etkisiyle şu an daha çabuk kabul gördüğüm bir hayata sahibim.