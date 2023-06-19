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Sivrisinek ısırığı neden çok kaşındırır? Cevabı çok şaşırtacak...

Sinek ısırığı neden tatlı tatlı kaşınır?  O minik kabarcıkları düşünün, hemen hissettiğiniz değil mi? Peki bu kadar küçük bir ısırık, nasıl bu kadar rahatsız edici olabiliyor?

Giriş Tarihi: 19.06.2023 16:49 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 17:08
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Sivrisinek ısırığı neden çok kaşındırır? Cevabı çok şaşırtacak...

Sivrisinek ısırığının bu kadar kaşındırmasının asıl nedeni; ısırma tekniği ile ilgili.

https://www.instagram.com/p/CtrEzEPgb8u/

Kan emme yöntemiyle beslenen sinenkler genelde dişi sivrisinekler olarak bilinir. Kanınızla beslenmek için hortumunu kullanırken derinizi delen bu sinekler, o sırada enzim salgılar. Antikaogulan enzimi sayesinde ise o an ısırığı hissetmezsiniz.

Aynı enzim kanın pıhtılaşmasını da engeller. Vücudunuz da bu salgıya karşı tepki verir ve kabarma başlar.

Peşinden de tabi kaçınılmaz olan kaşıntı meydana gelir..Emilen kan miktatı arttıkça, kaşıntı etkisinde azalma görülür. Ne kadar çok kaşınıyorsanız o kadar az ısırıldınız yani…

Isırıklar sonrası bazı bünyelerde şişlik hafif bir reaksiyonla ortaya çıkarken, diğer kişilerde ağrı ve şiddetli kızarıklıklar meydana gelebilir. İşte bunun ardındaki sebep; aslında bağışıklık sisteminizin sizi koruma biçimidir!

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