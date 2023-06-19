Sivrisinek ısırığı neden çok kaşındırır? Cevabı çok şaşırtacak...

Sivrisinek ısırığının bu kadar kaşındırmasının asıl nedeni; ısırma tekniği ile ilgili.
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Kan emme yöntemiyle beslenen sinenkler genelde dişi sivrisinekler olarak bilinir. Kanınızla beslenmek için hortumunu kullanırken derinizi delen bu sinekler, o sırada enzim salgılar. Antikaogulan enzimi sayesinde ise o an ısırığı hissetmezsiniz.
Aynı enzim kanın pıhtılaşmasını da engeller. Vücudunuz da bu salgıya karşı tepki verir ve kabarma başlar.
Peşinden de tabi kaçınılmaz olan kaşıntı meydana gelir..Emilen kan miktatı arttıkça, kaşıntı etkisinde azalma görülür. Ne kadar çok kaşınıyorsanız o kadar az ısırıldınız yani…