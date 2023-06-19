Sivrisinek ısırığı neden çok kaşındırır? Cevabı çok şaşırtacak...

Sinek ısırığı neden tatlı tatlı kaşınır? O minik kabarcıkları düşünün, hemen hissettiğiniz değil mi? Peki bu kadar küçük bir ısırık, nasıl bu kadar rahatsız edici olabiliyor?

Giriş Tarihi: 19.06.2023 16:49 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 17:08 PAYLAŞ ABONE OL

Sivrisinek ısırığının bu kadar kaşındırmasının asıl nedeni; ısırma tekniği ile ilgili. https://www.instagram.com/p/CtrEzEPgb8u/ Kan emme yöntemiyle beslenen sinenkler genelde dişi sivrisinekler olarak bilinir. Kanınızla beslenmek için hortumunu kullanırken derinizi delen bu sinekler, o sırada enzim salgılar. Antikaogulan enzimi sayesinde ise o an ısırığı hissetmezsiniz.

Aynı enzim kanın pıhtılaşmasını da engeller. Vücudunuz da bu salgıya karşı tepki verir ve kabarma başlar.