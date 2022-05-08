Siz kendi yaşam yolu renginizi biliyor musunuz? Daha güzel bir hayatın sırrı...

Renkolog Ayşe Ayşen Bulut, renklerin insanlara rehberlik yaptığını, sağlıklı, mutlu bir yaşam biçimini gösterdiğini belirterek, "İnsanlar, yaşam yolu rengi ile yol aldığı zaman hem ilişkilerinde hem yaşamla hem kendisiyle hem de tüm çevresiyle daha kolay bir hayat içinde oluyor." dedi.

HERKESİN KENDİ YOLUNUN ANAHTARI RENKLERDE SAKLI

Kişisel gelişim alanında uzun yıllar aldığı eğitimlerin ardından renkolojiye yönelen, Türkiye ve yurt dışındaki eğitimlerle renkolog olan Bulut, herkesin kendisine ait bir yaşam yolu renginin bulunduğunu ve bunlarla hayatta nasıl davranılması gerektiğini öğrendi.

Türkiye'de ilk renk haritasını oluşturan Bulut, hayatını insanlara yaşam yolu rengini öğretmeye adadı.

Bu alandaki en büyük yol göstericisini analitik psikolojinin kurucusu Carl Gustav Jung olarak belirleyen Bulut, renklerin insan hayatındaki önemini, evde, işte ve özel günlerde tercih edilmesi gereken renkleri anlattı.

Amacının renklerle yol alıp renkleri insanlarla tanıştırmak olduğunu dile getiren Bulut, renklerin ne olduğunu anlamak için önce bunları görmek, hissetmek ve ne olmadığını çözmek gerektiğini söyledi.

Bulut, renklerin herkes etrafında çok iyi bilindiğini, bunun yaydığı enerjiyi hemen hemen herkesin öğrendiğini ifade etti.