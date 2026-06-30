Sofranızda Ege rüzgarları estirin! Misafirleriniz tabaklarını sıyıracak...

Ben Girit kökenli bir aileden geldiğim için Ege mutfağı benim için sadece tariflerden ibaret değil; çocukluğumun kokusu, anneannemin mutfağı ve yazlık sofralarının en güzel hatırası. Bu mutfağın en büyük sırrı ise malzemeye saygı duyması. Az baharat, bol tazelik, kaliteli zeytinyağı ve mevsiminde ürün… Gerisini doğa zaten tamamlıyor. Bugün sizlerle evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz, misafirlerinizi Ege kıyılarında hissettirecek nefis bir menü paylaşmak istiyorum.