Sofranızda Erzurum esintisi! Tadına doyum olmayan tarifler...

Herkese merhaba. Bu akşam Dadaşlar diyarı Erzurum'a konuk oluyoruz. Erzurum, zengin mutfak kültürüne sahip bir şehir. Bakalım bizim için neler hazırladılar. Şimdiden hepimize afiyet olsun.

KESME ÇORBA

MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

1 adet yumurta

1 fincan su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Aldığı kadar un

Tuz

ÇORBASI İÇİN:

1 adet orta boy soğan

1 çay bardağı kahverengi mercimek

1 yemek kaşığı salça

4 yemek kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI: Soğanları ufak ufak doğradıktan sonra tencerede sıvı yağ ile biraz kavuruyoruz. Ardından salçayı ve mercimeği ekliyoruz. Üstüne 1.5 litre sıcak su koyup kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra altını kısıp kısık ateşte yaklaşık bir saat kadar pişiriyoruz. Hamur için verilen malzemelerle mantı hamuru gibi sert bir hamur hazırlıyoruz. Hamuru 10 dakika dinlendirdikten sonra oklava ile çok ince olmayacak şekilde açıyoruz. İki parmak kalınlığında şeritler halinde kesiyoruz, sonra da o şeritleri üst üste koyup kesiyoruz. Yapışmaması için aralarına un serpiyoruz. Çorbanın mercimeği piştiği zaman içine kesmeleri ekliyoruz, yapışmaması için arada bir karıştırıyoruz. Beş dakika daha piştikten sonra ocaktan alıyoruz.



LOR DOLMASI

MALZEMELER

İÇ HARCI İÇİN:

200 gr. lor peyniri

1 su bardağı pilavlık bulgur

50 gr. kaymak

Tuz

Pazı yaprağı

ÜZERİ İÇİN:

Tereyağı

Yoğurt

Sarımsak

YAPILIŞI: Bulguru iki su bardağı su ile pilav yapar gibi pişiriyoruz. Ilındıktan sonra lor peyniri, kaymak ve tuzu ilave ediyoruz. İyice homojen olacak şekilde karıştırıyoruz. Pazıların yaprak kısımlarını sıcak suda biraz bekletip çıkarıyoruz. Pazı yapraklarına iç harcı koyup sarıyoruz. Fırın tepsisine dizip 15 dakika fırınlıyoruz. Son olarak üzerine kızdırılmış tereyağı gezdiriyoruz. Dolmayı üzerine sarımsaklı yoğurt dökerek servis yapıyoruz.

KADAYIF DOLMASI

MALZEMELER

300 gr. taze tel kadayıf

1 su bardağı kırılmış ceviz

BULAMAK İÇİN:

3 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

Yarım paket vanilya

KIZARTMAK İÇİN:

Sıvı yağ

ŞERBETİ İÇİN:

2 su bardağı şeker

2.5 su bardağı su

3-4 damla limon suyu

YAPILIŞI: İlk olarak şerbeti hazırlıyoruz. Bunun için bir şeker ve suyu yaklaşık 20 dakika kaynatıyoruz. Ocaktan almaya yakın içerisine 3-4 damla limon suyu damlatıyoruz. Şerbetin oldukça soğuk olması gerekiyor o nedenle benim önerim şerbeti çok önceden yaparak dolaba kaldırmanız. Kadayıfı biraz havalandırıyoruz. Avuç içi kadar parça alarak tezgah üzerinde açıyoruz. Bir kenarına kırılmış ceviz içinden koyarak sıkıca kenarlarını da toparlayarak sarıyoruz. Kalan kadayıfları da bu şekilde sarıyoruz. Bir kap içerisinde yumurta, süt ve vanilyayı iyice çırpıyoruz. Hazırladığımız kadayıfları yumurtalı karışıma bulayarak elimizle düzeltiyoruz. Derin bir tencereye bolca sıvı yağ koyuyoruz ve kızdırıyoruz. Kızmış olan yağ içerisine kadayıf dolmalarını atarak her tarafını güzelce kızartacak şekilde çeviriyoruz. Tencereden alır almaz hemen soğuk şerbetin içine bırakıyoruz. Üç-dört dakika kadar şerbetin içerisinde tutarak servis tabağına alıyoruz. Ilık olarak servis ediyoruz.