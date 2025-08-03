Soğanı böyle yiyorsanız çok şanslısınız! Faydası saymakla bitmiyor...

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR İçerdiği C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra hücreleri, serbest radikaller olarak bilinen moleküllerin verdiği hasarlara karşı korur. B9 ve B6 vitamini dahil olmak üzere B vitaminleri açısından zengin olan soğan, metabolizmanın düzenlenmesi, alyuvarların üretilmesi ve sinir sistemi için de önemlidir. Soğan içerdiği antioksidanlar ve vücuttaki inflamasyon ile savaşan bileşikler sayesinde trigliserid seviyesini düşürür ve kolesterolü düzene sokar. Böylece kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Aynı zamanda içerdiği bileşenler sayesinde yüksek kan basıncını dengeleyerek yüksek tansiyon gibi hastalıkların önüne geçmeye yardımcı olur.

Ayrıca idrar söktürücü soğanın, vücuttan toksinlerin atılmasına ve kanın temizlenmesine destek olduğu bilinir. Araştırmalar, soğanın koroner damarlarda genişleme sağladığı ve kalbi güçlendirdiği belirtir.

Antioksidanlar, hücresel hasara yol açan kanser, diyabet ve kalp hastalığı gibi hastalıkların engellenmesine yardımcı olan bir bileşendir. Antioksidan açısından oldukça zengin olan bu sebze, 25 farklı çeşit flavonoid ve antioksidan içerir.

Kalp hastalıkları, kanser ve diyabete karşı koruyucu etkisi olan antosiyaninler ise özellikle kırmızı soğanda bol miktarda bulunur. Araştırmalar beslenmelerinde soğan ve sarımsak tüketen kişilerin, yumurtalık, bağırsak, gırtlak gibi bazı kanser türlerine yakalanma olasılığının daha az olduğunu gösterir.

İçeriğindeki sulfosid ve allisin sayesinde doğal antibiyotik görevi görür. Nezle ve soğuk algınlığı ile boğaz iltihabının önlenmesinin yanı sıra, vücuttaki enfeksiyon ve mikroba karşı savaşçı edasıyla mücadele eder.