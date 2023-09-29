Sohbet ede ede akciğer ameliyatı yapıldı... Anesteziyi kaldıramayan hastalara uygulanıyor

Hastalar sadece ameliyat edilecek bölgesi uyuşturularak, 5-6 santimetrelik bir kesiden kamera ile girilerek kapalı şekilde sohbet edilerek ameliyat edildi. Op. Dr. Derdiyok ameliyatlarla ilgili bilgi verdi: "Bu tip ameliyatlar, son 10 yıldır dünya çapında artıyor. Bazı hasta grubu var ki maalesef genel anesteziyi kaldıramıyor. Bu yöntemle sadece ameliyat edilecek bölge uyuşturuluyor. Hasta ile konuşa konuşa operasyonumuzu gerçekleştiriyoruz. Genel anestezide 10-15 santimetrelik bir kesiden açık ameliyat yapılıyor. Bunda ise sadece ameliyat edilecek bölge uyuşturulup, 5-6 santimetrelik kesiden girilip kamera ile kapalı ameliyat yapılıyor."

20 DAKİKADA AYAKTA

"Operasyondan 20 dakika sonra hasta ayağa kalkabiliyor, yemek yiyebiliyor. 2-3 gün içinde taburcu olabiliyor. Avrupa ve Ortadoğu'dan birçok hasta çeşitli akciğer ameliyatları için geliyor. Avrupa'daki diğer merkezler arasında üst sıralara çıkıyoruz. Şu ana kadar 52 vakayı bu yöntemle ameliyat ettik."