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Sohbet ede ede akciğer ameliyatı yapıldı... Anesteziyi kaldıramayan hastalara uygulanıyor

Dünyada ve Avrupa'da çok az merkezde yapılan uyanık akciğer ameliyatlarını ülkemizde yapan sayılı merkezler arasında yer alan Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Merkezi parmakla gösteriliyor. Göğüs Cerrahisi Merkezi Klinik Şefi Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan Özyurtkan ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Onur Derdiyok başkanlığında, Op. Dr. Uğur Temel ve Op. Dr. Bülent Arslan'ın da dahil olduğu deneyimli ekip tarafından genel anesteziyi kaldıramadığı için ameliyat şansı olmayan 2 hastaya uyanık akciğer ameliyatı yapıldı.

GÜL KİREKLO
Giriş Tarihi: 29.09.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 29.09.2023 10:32
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SOHBET EDE EDE AKCİĞER AMELİYATI YAPILDI... ANESTEZİYİ KALDIRAMAYAN HASTALARA UYGULANIYOR

Hastalar sadece ameliyat edilecek bölgesi uyuşturularak, 5-6 santimetrelik bir kesiden kamera ile girilerek kapalı şekilde sohbet edilerek ameliyat edildi. Op. Dr. Derdiyok ameliyatlarla ilgili bilgi verdi: "Bu tip ameliyatlar, son 10 yıldır dünya çapında artıyor. Bazı hasta grubu var ki maalesef genel anesteziyi kaldıramıyor. Bu yöntemle sadece ameliyat edilecek bölge uyuşturuluyor. Hasta ile konuşa konuşa operasyonumuzu gerçekleştiriyoruz. Genel anestezide 10-15 santimetrelik bir kesiden açık ameliyat yapılıyor. Bunda ise sadece ameliyat edilecek bölge uyuşturulup, 5-6 santimetrelik kesiden girilip kamera ile kapalı ameliyat yapılıyor."

20 DAKİKADA AYAKTA

"Operasyondan 20 dakika sonra hasta ayağa kalkabiliyor, yemek yiyebiliyor. 2-3 gün içinde taburcu olabiliyor. Avrupa ve Ortadoğu'dan birçok hasta çeşitli akciğer ameliyatları için geliyor. Avrupa'daki diğer merkezler arasında üst sıralara çıkıyoruz. Şu ana kadar 52 vakayı bu yöntemle ameliyat ettik."

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