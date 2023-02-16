Somalı madencilerin "ağaç belleme" tekniği can kurtardı! Enkazdan çıkan umut...

Gökmen, acının çok büyük olduğunun altını çizerek, "Baktığınız her yerde acı, hüzün ve gözyaşı vardı. Bu gözyaşı içerisinde ümidimizi yitirmeden bir tane canlı çıkarttığımızda, bu acı içinde yaşanmış küçük bir mutluluk oldu. Canlı çıkarmanın mutluluğu dünyaya değişilmez." diye konuştu.

Takım şefi Hüseyin Kenar ise depremzedelere umut olabilmek için canla başla mücadele ettiklerini aktardı.

Güzel bir operasyon ve çalışma yaptıklarını anlatan Kenar "Dinlenme anındayken bir haber geldi. Bir ekibin çalışma yaptığını, oraya giremediklerini söyleyip bizden yardımcı olmamızı istediler. Biz de bunun için geldiğimiz için hemen enkaza gittik. 6-7 kişilik ekiple binaya vardığımızda canlı bir insan olduğunu söylediler." dedi.