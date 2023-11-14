“Son 10 yılda bu hastalık ülkemizde yüzde 100 arttı”

Her yıl Kasım ayının 14'ü Dünya Diyabet Günü olarak kutlanıyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Mehmet Hulusi Atmaca, diyabet hastalığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dünya genelinde yaklaşık 460 milyon insanın diyabet hastası olduğu biliniyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de tip 2 diyabet sıklığı artan obezite sıklığına paralel olarak artış göstermektedir. Son 10 yılda ülkemizdeki diyabet sıklığı yüzde 100 artarak yüzde 15'e çıkmıştır" diye konuştu.

"HER BİREY KENDİ RİSKLERİNİN FARKINDA OLARAK SORUMLULUK ÜSTLENMELİDİR"

Prof. Dr. Atmaca şunları söyledi: "Ailesinde özellikle birinci derece akrabalarında diyabet hastalığı olan, kilolu, hareketsiz yaşam, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, polikistik over sendromu, gebelik şekeri ve iri bebek doğurma öyküsü olan, kronik olarak kortizon ilaçları kullanımı gibi risk faktörleri olan bireyler diyabet açısından riskli bireylerdir. Riskli bireylerin yıllık olarak diyabet açısından takibi hastalığın henüz böbrek hastalığı, kalp hastalığı, görme kaybı ve sinir hasarı gibi komplikasyonları gelişmeden erken fark edilmesine ve uygun önlemlerin alınmasını sağlayabilir. Pandemi haline gelen diyabetin önlenmesi ve kontrol altına alınması sadece sağlık çalışanlarının sorumluluğuna terkedilmemeli, her birey kendi risklerinin farkında olarak sorumluluk üstlenmelidir."