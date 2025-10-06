Sonbaharda alerji patlaması! Uzman uyardı: “Bu belirtileri görürseniz dikkat!”

Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sami Öztürk, sonbahar aylarında alerjik reaksiyonların belirgin şekilde arttığını belirterek, uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Öztürk, alerjiyle beraber, burun akıntısı, tıkanma, kaşınma, hapşırma, geniz akıntısı, gözlerde sulanma-kaşıntı ve kızarıklık gibi alerjik nezle ve göz alerjisi belirtilerinin arttığına dikkat çekti.

AĞAÇ POLENİ TETİKLİYOR Prof. Dr. Öztürk, ilkbahar ve yaz aylarında polen miktarı atmosferde düşük iken, sonbaharda yabani ot polenleri, ağaç polenlerinin yoğun şekilde bulunduğuna dikkat çekerek, "Ayrıca havaların soğumaya başlaması ve kişilerin kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirmesi, ev tozu akarı alerjisi olanları tetikliyor" dedi.

DAHA SIK HASTALANIYORLAR

Sonbahar alerjisinin özellikle çocuklar ve yaşlılar üzerinde daha etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Öztürk, "Astım, KOAH ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde risk daha da yüksek. Sonbahar alerjenleri bu bireylerde sık hastalanmaya ve enfeksiyonların daha uzun sürmesine neden olur" dedi.