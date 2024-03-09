Sosyal medyada viral oldu! Afrika'da "dudak plakaları" böyle takılıyormuş: "Bunu yapan kadınlar..."

Dudak plakası kullanımı, dehşet verici görünse de Afrika kabilelerinde en sık kullanılan ritüeller arasında yerini alıyor. Özellikle Mursi ve Suri kabilelerinde kadınların plaka takması en ayırt edici gelenekler arasında bulunuyor.
15 veya 15 yaşlarına geldiklerinde genç kızlar, dudak plakası takmaya başlayabilmek için alt dudaklarını "delmeye" başlıyor. Kil veya tahta disklerin yerleştirdiği dudaklarında, giderek daha büyük plakalar takıyorlar. Bu sayede dudaklarındaki delik de giderek genişliyor.
Alt dudaklarına "tahta bir çubuk" sokarak başladıkları bu ritüel, giderek daha geniş plakalara yerini bırakıyor. "Acımıyor mu?" diye soracak olursanız, evet acıyor. Fakat bu gelenekte acıyı hafifletmek için yavaş yavaş daha geniş plakalara geçilmesi hedefleniyor. Dudaklar yeterince genişlediğinde ise ağrı duruyor.
Gurur ve güzelleşmenin bir simgesi olarak görülen bu gelenek, yöresel desenlere sahip plakalar takılarak daha "estetik" hale getiriliyor. Evli kadınlar, bu plakaları genellikle eşlerine yemek servisi yaparken takıyor, evli olmayanlar ise dans gösterilerinde kullanıyor.
Her ne kadar devlet dudak plakası uygulamasını kaldırmak istese de geleneği ortadan kaldırmak çok mümkün olmamış. Kadınların kendi kararlarına bırakılan bu durum, erkeklerin bu plakalara önem vererek "daha büyük plakaya" sahip kadınlara daha fazla çeyiz parası vermesi sebebiyle devam ediyor. Bu geleneği uygulayan bir kadının videosu ise sosyal medyada gündem oldu. İşte o video...
Sosyal medyada viral oldu! Afrika'da "dudak plakaları" böyle takılıyormuş | Video