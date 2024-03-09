Sosyal medyada viral oldu! Afrika'da "dudak plakaları" böyle takılıyormuş: "Bunu yapan kadınlar..."

Her ne kadar devlet dudak plakası uygulamasını kaldırmak istese de geleneği ortadan kaldırmak çok mümkün olmamış. Kadınların kendi kararlarına bırakılan bu durum, erkeklerin bu plakalara önem vererek "daha büyük plakaya" sahip kadınlara daha fazla çeyiz parası vermesi sebebiyle devam ediyor. Bu geleneği uygulayan bir kadının videosu ise sosyal medyada gündem oldu. İşte o video...

Sosyal medyada viral oldu! Afrika'da "dudak plakaları" böyle takılıyormuş | Video