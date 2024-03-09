Sosyal medyada viral oldu! Afrika'da "dudak plakaları" böyle takılıyormuş | Video
Afrika, dünyanın en çok dikkatini coğrafyalardan biri. Farklı kabileler ve farklı kültürlere sahip olan bu yerde, aynı zamanda oldukça ilginç ritüeller bulunuyor. Bunlardan biri olan "dudak plakası" kültürü, her ne kadar bizlere inanılmaz gelse de onlar için oldukça sıradan. Son günlerde sosyal medyada paylaşılan bir video ise bu plakaların nasıl kullanıldığına dair görüntüler sundu. İşte herkesi şaşırtan o görüntüler...
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