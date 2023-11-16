Sosyalleşerek stres atıyor bir yandan da meslek öğreniyorlar!

Elazığ Halk Eğitim Merkezi tarafından sürdürülen Resim ve Seramik Kursu'na katılan vatandaşlar, bir yandan stres atarken bir yandan da meslek öğreniyor. Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, bünyesinde bulunduğu kurslarla vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor. Bu çerçevede başta ev kadınları olmak üzere her kesimden vatandaş, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslara katılarak el becerilerini geliştirmeye devam ediyor. Resim ve Seramik Kursu ise büyük ilgi görüyor. Kursa katılan ve toprak ile iç içe olan kursiyerler bir yandan sosyalleşip stres atarken bir yandan da meslek öğreniyor. Başta fincan, kupa, bardak olmak üzere birbirinden farklı yüzlerce farklı obje yapan kursiyerler bunları satarak ekonomilerine katkıda sağlıyor.

Kurs hakkında bilgi veren Usta Öğretici İrem Yılmaz, "Kursumuzda 30 öğrencimiz var. Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan bir kursuz. Öğrenciler burada hem sosyalleşmek hem de aktif bir şekilde ürün yapabilmek adına geliyorlar. Hem kullanabilecekleri ve hediye edebilecekleri ürünler yapılar. Daha iyi şeyler yaptıklarını gördüklerinde bunu bir meslek haline getiriyorlar. Bizde yardımcı oluyoruz. Çoğu öğrencim ürünleri yapıp satmaya bile başladı. 3 yıldır kurs veriyoruz. Öğrencilerimin sosyal medya hesapları var. Oralardan ürün satışı yapıyorlar. Burada ürün olarak herkes serbest çalışıyor. Hayal güçlerine göre çamurdan istediklerini yapıyorlar. Genelde fincan, kupa, tabak, ve dekoratif gibi ürünler yapıyorlar" dedi.

Sosyalleşmek için kursa geldiğini aktaran Hatice Avcı, "İrem hocamın kursunu duydum. Kursa geldim ve başladım. Çok güzel ürünler yapıyoruz. Kupa, meyvelik, tabak yaptım. Yeni olduğum için bu kadar yapabildim. Bir terapi gibi. Yaparken hiçbir şey düşünemiyorsunuz. Olumsuz tüm düşünceler aklından uçup gidiyor. Eve gidince de mutlu oluyorum" diye konuştu.

Kursiyerlerden Eda Gürocak ise "Ev hayatından sıkılmış bir anneyim. Hem terapi ve stres atmak hem de farklı insanlarla tanışmak istedim. Ortam çok güzel. Bir aydır kurstayım. Tabak, fincan ve kupalar üretmeye başladım. Yaptıklarım hoşuma gidiyor. Vakit geçirirken hiçbir şey düşünmemek, sadece yaptığın işe odaklanmak insana gerçekten huzur veriyor. Burada olmayı seviyorum ve herkese tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.