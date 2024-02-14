Stres sindirim sistemini etkiliyor!

Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Elif Küçük, stresin sindirim sistemi üzerinde etkileri hakkında bilgi verdi. Hafif düzeydeki stresin kişi için uyarıcı olabildiğini, kişiyi harekete geçirebildiğini ve motive etme işlevi görebildiğini ifade eden Dr. Küçük, "Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta bu stresin kabul edilebilir seviyelerde olmasıdır. Stresin düzeyi arttıkça, birey için psikolojik, fiziksel ve davranışsal sorunlar görülebilmektedir. Günümüzde stres boyut değiştirmektedir. Stresin aşırı seviyelerde olması ise, vücudumuzdaki her sistem için bir tehdit halini almaya başlamıştır. Stresin tehdit ettiği önemli sistemlerden biri de sindirim sistemimizdir. Beyin ve sindirim sistemi güçlü bir şekilde benzer hormonlar ve sinir sistemi etkisi altındadır. Uzamış stres ile birlikte görülen ishal, kabızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı, kabızlık, kramp ağrıları ve şişkinlik şaşırtıcı değildir. Stres sindirim sisteminin dengesini bozarak fonksiyonel dispepsi, peptik ülser, reflü ve irritabl bağırsak sendromu gibi sindirim sistemi hastalıklarına neden olabildiği gibi öte yandan yemek borusunda yutma zorluğu ve takılma hissi ve geğirti gibi problemlere de yol açabilir" diye konuştu.

'STRESLE BAŞ EDEREK SİNDİRİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ SORUNLARIMIZI AZALTABİLİRİZ'

Dr. Küçük, stresin sindirim sistemine etkilerini azaltmak için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

"Stres kaynaklarının tespit edilip ortadan kaldırılması büyük öneme sahiptir. Eğer sorumluluklar stres yaratıyorsa, bu sorumluluklar azaltılabilir. Stres yaratan durumlar için yakın çevreyle paylaşılarak destek istenebilir. Meditasyon, yoga, nefes alıştırmaları gibi rahatlama tekniklerine önem vermek stresin kontrol edilmesine yardımcı olabilir. Sağlıklı, dengeli, düzenli ve yeterli bir şekilde beslenmeye özen verilmedir. Düzenli olarak spor yapmak stres ile mücadelede oldukça etkilidir. Sevilen ve kişiye iyi gelen şeylere vakit ayırmanın lüks olmadığı unutulmamalıdır. Eğer stresin etkileri ile baş etmede zorlanılıyorsa ve stres uzun süreliyse psikiyatri desteği alınabilir."