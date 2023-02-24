Stres yeme bozukluğuna neden oluyor! Açlığınız duygusal mı fiziksel mi? İşte anlamanın yolu...

Diyetisyeni Şükriye Eral, deprem sonrasında daha fazla gündeme gelen strese bağlı yeme bozuklukları hakkında bilgilendirdi. Deprem sonrası yaşanan psikolojik sorunların kişilerde strese bağlı yeme bozukluklarına neden olabildiğini ifade eden Diyetisyen Eral, “Deprem sonrasında hastalarımdan bunu daha sık duymaya başladım. ‘Farkında olmadan kendimi buzdolabının önünde buluyorum’ diyenler oluyor, aslında bu dönemlerde vücut bizden karbonhidrat içeren besinler istiyor ama biz bunu tatlı olarak algılıyoruz.” diye konuştu.

İHA Giriş Tarihi: 24.02.2023 10:21 PAYLAŞ ABONE OL

Bu durumlarda duygusal açlık (hedonik açlık) yaşandığını belirten Eral, "İnsanlar yalnızca fiziksel olarak açlık hissetmezler, yaşanan stresli dönemlerde psikolojik olarak aç hissetmese kişi, duygusal açlık yaşayabilir ve bu durumda yeme artışı görülebilir." şeklinde konuştu.

Duygu durumunun yeme eğilimi etkileyebildiğini ifade eden Diyetisyen Eral, "Bu kişiden kişiye değişen bir durumdur, psikolojik sorunlar yaşayan bazı kişilerde iştah artarken bazılarında ise azalabiliyor." dedi.

TİPTOFAN VE SELENYUM İÇEREN BESİNLER Hasta öyküsünün bir diyetisyen için çok önemli olduğunu aktaran Eral, "Bir anamnez oluşturduktan sonra gerekirse danışanlarımı psikiyatriye de yönlendirebiliyorum ve birlikte nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini belirliyoruz." diye konuştu. Son dönemde antidepresan kullanımının da arttığına dikkat çeken Eral, "Bazen aldıkları ilaç gereği uykuya meyilli olabiliyor hastalar uyku süreleri beslenme sürelerinin şeklini etkiler ve bu hastalarda genellikle triptofan ve selenyum içeriği yüksek besinlerin işe yaradığını düşünüyorum. Kuru baklagiller, tam tahıllar, süt ve süt ürünlerinin içeriğindeki triptofan sayesinde duygu durumunu olumluya çevirecek etkileri var. Selenyum içeriği yoğun besinler ise; muz, çiğ kuruyemiş, yağsız süt, yoğurt, brezilya cevizi, çiğ kaju, kakao oranı 70 ve üzeri olan bitter çikolatalar gibi besinlerdir, bunlar selenyum içerdiği için mutluluk hissini arttıran besinlerdir."