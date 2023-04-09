Su diyeti ölüme sebep olabilir! Uzmanlar sosyal medyanın popüler diyetine karşı uyardı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Ocak, son dönemde sosyal medyadan görerek uygulanan su diyeti gibi diyetlerin ölüme davetiye çıkardığını söyledi. Diyetisyen Meltem Yavaş ise diyetlerin parmak izi gibi kişiye özel olduğunun unutulmaması gerektiğini ifade etti. Bursa’da eşinin uyguladığı su diyetini kendi de uygulamak isteyen kişi, hızlı kilo verdiğine sevinirken hayatını kaybediyordu. 2 ay önce başladığı diyetin kilo haricinde vücudundaki değişimleri fark edemeyen kişi, fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından tedaviye başlanan hasta, hayati tehlikeyi atlattı.

İHA Giriş Tarihi: 09.04.2023 10:03 PAYLAŞ ABONE OL

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Ocak, "Son bir hafta içinde iki hastam acil bölümünden geldi. Biri yaygın kemik ve eklem ağrıları, halsizlik, yoğun kırgınlık, kandaki oksijen yüzdesi yüzde 74'lere kadar inmiş bir haldeydi. Acilde hastayı değerlendirdikten sonra tomografi ve kan tahlili yaptık. Kan tahlillerinde ürekratin elektrolit dengesinin çok değişmiş olduğunu gördük.

ACİLE BAŞVURANLARIN SAYISI ARTTI Neredeyse tüm vücudunun elektrolitleri değişmiş ve zararlı düzeye gelmişti. Çektiğimiz tomografide de akciğerde ploraze dediğimiz sıvı birikmesi olmuş, kalp enzim değerleri artmış ve enfeksiyon değerleri yükselmişti. Niçin böyle olduğunu öğrenmeye çalışırken, hasta yaklaşık 2 aydır su diyeti yaptığını söyledi. Nasıl uyguladığını sorduğumda ise, 'Su içiyorduk. Günde 3 öğün, maydanoz, dereotu, roka gibi sadece sebze ağırlıklı beslendik' dedi. Hastamızı yatırdık, tedavisine başladık. Diyetini kestik ve normal beslenmeye geçtik. 3-4 gün içerisinde toparladı. Durumu şimdi daha iyi. Bende su diyetinin sosyal medyada reklamını görmüştüm. Hatta kendi hesabımda 'bu şarlatanlıktır, bu doğru değildir' yazdım. Orada eleştirilere de uğradım. Ama hala aynı şeyi söylüyorum" dedi.