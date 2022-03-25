Su içmenin faydaları nelerdir? Günde kaç litre su içmek gerekir?

Yapılan araştırmalar da kilo vermekten baş ağrısına, böbrek taşından ruh haline kadar pek çok önemli konuda su içmenin faydalarını ortaya koymaktadır.

SU, ORGANLARIN DÜZENLİ ÇALIŞMASINI SAĞLAR

Su, bütün organların ve dokuların çalışması için gerekli olan kan dolaşımına gerekli zemini sağlar. Kalp-damar sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, üreme sistemi, sinir sistemi ile böbrek, beyin ve karaciğerin düzgün çalışması, yeterli su tüketilmesine bağlıdır. Ayrıca düzenli ve yeterli su içmek kabızlığa ve yüksek tansiyona da iyi gelir.

SU, ZİHİN GÜCÜNÜ KORUR

Vücuttan %2 ve daha fazla su kaybı olduğunda, idrak kabiliyetimizde azalma başlar. Vücuttan kaybedilen su yerine konmadığında; konsantrasyon eksikliği, reflekslerin ağırlaşması, kısa süreli hafıza problemleri, huysuzluk ve anksiyete ortaya çıkabilir. Bunu engellemek için günlük aktiviteleriniz esnasında su içmeyi unutmamalısınız. Su kaybı aynı zamanda fiziksel performansı ve beyin yapısını da etkiler. Susuzluk, beyin dokusunda küçülmeye neden olabilir.

SU İÇMEK, BAŞ AĞRILARINI AZALTABİLİR

Bazı zamanlarda baş ağrısı çekiyor musunuz? Peki, başınızın ağrıdığı günlerde yeterli miktarda su tükettiğinize emin misiniz? Çünkü araştırmalar, baş ağrısının nedenlerinden birinin vücudun susuz kalması olabileceğini söylemektedir. Ayrıca bu durum migreni tetikleyebilir veya migren ağrısının daha uzun sürmesine de neden olabilir.

SU, BÖBREK SAĞLIĞI İÇİN YARARLIDIR

Su tüketiminize dikkat etmek için daha pek çok nedeniniz var. Örneğin; su dendiğinde aklımıza gelen organlarımızdan biri olan böbreklerimizin sağlığı da bu nedenler arasında yer alır. Çünkü yeterli miktarda su tüketmek böbreklerdeki zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlar. Ayrıca çoğu insanın, hayatının bir bölümünde muzdarip olduğu böbrek taşının da su tüketimi ile bağlantısı olduğunu araştırmalar ortaya koymaktadır. Yeterli miktarda su içmek, böbrek taşı riskini %60 oranında azalttığı gibi tekrar oluşma ihtimalini de düşürür. Ayrıca yeterli su tüketimi, idrar yolları enfeksiyonlarını önleyebilir, idrar kesesi kanseri görülme ihtimalini azaltabilir.

SU İÇMEK CİLT KURULUĞUNA VE SERTLİĞİNE İYİ GELİR

Cilt bakımınıza özen gösteriyorsunuz, özel kişisel bakım ürünleri alıyorsunuz; ama bunların yanında su içmenin, cildinizi güzel kılmanın en sağlıklı yollarından biri olduğunu biliyor musunuz? Çünkü içtiğimiz suyun miktarı, cilt neminin yanı sıra cilt kuruluğunu, sertliğini ve esnekliğini de etkiler. Eğer cilt kuruluğu gibi sorunlarınız varsa günlük su tüketiminizi gözden geçirebilirsiniz.

SU İÇMEK ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUR

Yapılan araştırmalar diyet yapan kişilerde su tüketimini artırmanın kilo verme konusunda pozitif etkisi olduğunu göstermektedir. 500 ml su içmek, metabolizma hızını %30 artırır. Bu artış 10 dakika içinde başlar ve yaklaşık yarım saat sonra maksimum seviyeye ulaşır. Ayrıca yemekten önce su içmenin daha küçük bir öğün yemeye ve böylece daha az kalori almaya yardımcı olduğu da saptanmıştır.