Su lekelerini tek hamlede siliyor! Duşakabinlerdeki kireci kökünden söküp atan karışım…

Duşakabinlerin her kullanımdan sonra temizlenmesi gerekir, böylece temizliği çok daha kolay hale gelir.

Ancak düzenli temizliğe devam etmezseniz ve duşakabinlernizin camlarını yalnızca haftada bir kez üstünkörü bir şekilde temizlerseniz, bulanık ve donuk görünme olasılığı daha yüksektir.

Duşakabin camınızı düzenli olarak temizlemek, yalnızca daha uzun süre yeni gibi görünmesini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda kireç ve bakteri oluşumunun önlenmesine de yardımcı olacaktır.