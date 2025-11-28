Tadına doyamayacağınız o enfes kofana tarifi! Bir kere deneyen bir daha vazgeçemiyor...

FESLEĞENLİ

MALZEMELER

2 adet kofana fileto

1 çay bardağı zeytinyağı

Birkaç diş sarımsak

Tane karabiber

Taze fesleğen

Tuz

YAPILIŞI: Öncelikle kofana filetolarının iki tarafını da tuzlayın. Üzerine sarımsak dişlerini yerleştirip tane karabiber serpin ve zeytinyağı gezdirin. Üzerini örtüp marine olması için bu şekilde buzdolabında 10- 15 dakika bekletin. Ardından, lüferleri dolaptan çıkarın. Bir adet kofananın bir yüzüne fesleğen yaprakları dizin. Diğer yüzünü de üzerine kapatın. İkinci kofanayı da bu şekilde hazırlayın. Kofanayı, kısık ateşte kapağı kapalı olarak pişirin.