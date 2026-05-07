Tahinle yapılan bu mezeler sofranın yıldızı oluyor! İşte sofraları şenlendiren tarifler

Tahinle hazırlanan mezeler, pratik yapımları ve yoğun lezzetleriyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bu tarifler hem çay saatlerine hem de davet sofralarına lezzet katıyor. Kısa sürede hazırlanan mezeler, tahinin eşsiz aromasıyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, tahinle şipşak hazırlayacağımız, sofralara renk katacak başlangıç lezzetlerine yani mezelere yer veriyoruz.

PATLICANLI HİBEŞ MALZEMELER

1 adet bostan patlıcan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tutam tuz

1 diş sarmısak

1 kaşık süzme yoğurt

Yarım çay bardağı tahin

YAPILIŞI: Patlıcanı közledikten sonra kabuğunu soyarak bir çatal yardımı ile iyice eziyoruz. Tüm malzeme ile karıştırarak tekrar iyice eziyoruz ve servise hazır hale getiriyoruz.