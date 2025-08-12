Takla atan kadın aniden görme yetisini kaybetti! Sebebi şoke etti

Deborah olayı şöyle anlatıyor. Bir gün plajda arkadaşlarıyla birlikteyken "sadece eğlenmek için" art arda kaç takla atabileceğini denemeye karar verdiğini anlattı. "Başladım taklalar atmaya, 13. takladan sonra baygın bir şekilde düştüm. Gözlerim dönüyordu, odaklanamadığımı fark etmem biraz zaman aldı" dedi.
Arkadaşının ifadesine göre, Deborah'ın gözleri tamamen odaklanamıyor, baktığı her şeyi turuncu bir bulanıklıklığın arkasından görüyordu.
"Gözlerim tam olarak odaklanmıyordu. Ağrı yoktu, çevresel görüşüm iyiydi ama doğrudan baktığım her şeyin önünde turuncu bir bulanıklık vardı," diye devam etti.
Debroah yaşadıklarını sosyal medyada paylaşınca geniş yankı buldu. Doktorların, yaşadığı bu durumun önce lösemi belirtisi olabileceğini sandı ancak Cobb, bir hastalığı olmadığını, aslında genetik bir özellik olan göz damarlarının zayıflığı nedeniyle bu durumun ortaya çıktığını öğrendi.
Jimnastik hareketleri sırasında gözünün merkezindeki retina bölgesi olan makulada iç kanamalar meydana geldiğini açıklayan Cobb, makula dejenerasyonunun genellikle yaşlanma, genetik ve kardiyovasküler hastalıklarla ilişkili görme kaybının önde gelen nedeni olduğunu belirtti.
İlk olaydan sonra üç ay "yasal olarak kör" kabul edilen Cobb, tam görme yetisini tekrar kazanmak için üç ay daha mücadele etti. Bu süreçte hayatı tamamen durdu. Eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı, araba kullanamadı, televizyon izleyemedi, hatta aynaya bile bakamadı.
Daha sonra okula dönüp masaj terapisi lisansı alsa da Cobb, gözlerini tekrar kaybetme korkusuyla yaşıyor. "Baş aşağı hareketler yapamıyorum ya da başa çok fazla kan gitmesini sağlayan aktivitelerden kaçınıyorum. Mesela bir kere şınav çekerken başıma geldi, bu yüzden fiziksel limit koymak zorundayım" dedi.