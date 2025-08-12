Takla atan kadın aniden görme yetisini kaybetti! Sebebi şoke etti

Debroah yaşadıklarını sosyal medyada paylaşınca geniş yankı buldu. Doktorların, yaşadığı bu durumun önce lösemi belirtisi olabileceğini sandı ancak Cobb, bir hastalığı olmadığını, aslında genetik bir özellik olan göz damarlarının zayıflığı nedeniyle bu durumun ortaya çıktığını öğrendi.

Jimnastik hareketleri sırasında gözünün merkezindeki retina bölgesi olan makulada iç kanamalar meydana geldiğini açıklayan Cobb, makula dejenerasyonunun genellikle yaşlanma, genetik ve kardiyovasküler hastalıklarla ilişkili görme kaybının önde gelen nedeni olduğunu belirtti.