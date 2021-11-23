Takma kirpik hatası yüzünden kör oldu!

Zowie, Facebook'ta kirpik güzellik uzmanını bulduğunda yıllardır takma kirpikler kullanıyordu. İlk önce, güzellik uzmanının normal olduğunu iddia ettiği yoğun bir batma hissettiğinde bir şeylerin doğru olmadığını fark etti. Üstelik randevusu her zamanki gibi 45 dakika yerine üç saat sürdü.
"GÖZBEBEKLERİM BIÇAKLANIYOR GİBİYDİ"
Daha sonra kendisini herhangi bir hasardan korumaya çalışırken gözleri şişerek kapandı. Zowie'nin erkek arkadaşı ise duruma müdahale etmek için genç kadını doktora götürdü ve doktorlar Zowie'nin gözlerini ne kadar şiştiklerinden dolayı açmakta zorlandılar.
Zowie yaşadığı hissi açıklarken; "Birisi gözbebeklerimi bıçaklıyormuş gibi hissettim. Aynaya bakıyordum ve gözlerimi zar zor açabiliyordum. Gözlerimi açtığımda, bunu anlatabilmemin tek yolu, sanki biri gözüme jel sürmüş gibi" ifadelerini kullandı.
"ARTIK HER YERDE GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKMAK ZORUNDA"
Doktorlar, sonunda gözlerini tekrar açmak için özel ekipman kullanmayı başardılar ve gözbebeklerinin ne kadar kötü çizildiğini görmek için üzerlerine sarı boya kullandılar.
Zowie şunları söyledi: " Gözlerimin paramparça olduğunu söylediler. Hastaneden çıktığımda hasta olmaya başladım. Gözüme soktukları tüm bu sarı şeyleri öksürmeye başladım. Neler olduğunu bilmiyordum. sadece burnumdan ve ağzımdan sarı şeyler geliyordu. Kör olacağımı ve öleceğimi sandım."
Doktorlar, Zowie'ye kirpik uzantılarının derhal çıkarılması için güzellik uzmanına geri dönmesini söylediler. Fakat güzellik merkezinden yardım edemeyecek kadar meşgul olduklarını iddia ettikleri için reddedildiği bir cevap geldi.
Zowie görüşünü geri kazandı, ancak ışık hassasiyeti nedeniyle kapalı ortamda bile güneş gözlüğü takmak zorunda ve bir daha asla kirpik takmak istemiyor. Zowie, genç kadınları güvenebilecekleri bir teknisyen seçmeye ve takma kirpiklerin tehlikeleri hakkında bilgi sahibi olmaya teşvik ediyor.
Fotoğraf kaynak: Triangle News