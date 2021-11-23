Takma kirpik hatası yüzünden kör oldu!

31 yaşındaki Zowie Kinnear, takma kirpiklerinin gözbebeklerini çizmesinden sonra kör kaldı. Bournemouth yakınlarında bir hukuk asistanı olan Zowie, kirpiklerinin yerine göz pınarlarına takılan takma kirpikler nedeniyle görme kaybı yaşadı.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 23.11.2021 15:41 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 15:48

Zowie, Facebook'ta kirpik güzellik uzmanını bulduğunda yıllardır takma kirpikler kullanıyordu. İlk önce, güzellik uzmanının normal olduğunu iddia ettiği yoğun bir batma hissettiğinde bir şeylerin doğru olmadığını fark etti. Üstelik randevusu her zamanki gibi 45 dakika yerine üç saat sürdü.

"GÖZBEBEKLERİM BIÇAKLANIYOR GİBİYDİ" Daha sonra kendisini herhangi bir hasardan korumaya çalışırken gözleri şişerek kapandı. Zowie'nin erkek arkadaşı ise duruma müdahale etmek için genç kadını doktora götürdü ve doktorlar Zowie'nin gözlerini ne kadar şiştiklerinden dolayı açmakta zorlandılar. Zowie yaşadığı hissi açıklarken; "Birisi gözbebeklerimi bıçaklıyormuş gibi hissettim. Aynaya bakıyordum ve gözlerimi zar zor açabiliyordum. Gözlerimi açtığımda, bunu anlatabilmemin tek yolu, sanki biri gözüme jel sürmüş gibi" ifadelerini kullandı.