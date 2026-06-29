Haberler Roza Haberleri Güncel Haberleri Takvim yaşını unutun! Bilim insanları şoke eden araştırmayı açıkladı: Erken yaşta kansere sürükleyen büyük hata ortaya çıktı

Takvim yaşını unutun! Bilim insanları şoke eden araştırmayı açıkladı: Erken yaşta kansere sürükleyen büyük hata ortaya çıktı

ABD'de yapılan yeni bir çalışma, genç kuşakların biyolojik açıdan önceki nesillere kıyasla daha hızlı yaşlanıyor olabileceğini ortaya koydu. Bu durum erken yaşta kanser gelişme riskini artırabilir. Son yıllarda 20'li, 30'lu ve 40'lı yaşlardaki kişilerde kanser vakalarının artması, bilim insanlarını bu eğilimin nedenlerini araştırmaya yöneltti.

Giriş Tarihi: 29.06.2026 09:09 PAYLAŞ ABONE OL

ABD'deki Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacılarının yayımladığı yeni bir çalışma, genç kuşakların biyolojik açıdan önceki nesillere kıyasla daha hızlı yaşlanıyor olabileceğini ve bunun erken yaşta kanser gelişme riskini artırabileceğini ortaya koydu. Hakemli bilimsel dergi Nature Medicine'de yayımlanan araştırma, hastalık riskini belirlemede yalnızca takvim yaşının değil, vücudun gerçek biyolojik yaşının da önemli rol oynayabileceğine işaret ediyor.

TAKVİM YAŞI-BİYOLOJİK YAŞ

Bilim insanları, takvim yaşı ile biyolojik yaş arasında önemli bir fark olduğunu vurguluyor. Takvim yaşı, kişinin doğumundan bu yana geçen süreyi ifade ederken biyolojik yaş, dokuların, organların ve vücut sistemlerinin ne kadar yıprandığını gösteriyor. Bu nedenle aynı yaşta iki kişinin biyolojik yaşı epey farklı olabiliyor. Genetik yapı, yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları ve çevresel etkenler bu farkı belirleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Araştırmaya göre son yıllarda doğan nesiller, aynı yaşta önceki kuşaklara kıyasla biyolojik açıdan daha yaşlı görünüyor. Başka bir ifadeyle, günümüzde yaşayan 40 yaşındaki bir kişinin biyolojik profili, onlarca yıl önceki 40 yaşındaki bir bireye göre daha çok yaşlanmış olabiliyor. Araştırmacılar, bu durumun özellikle 55 yaşından önce görülen erken başlangıçlı kanser vakalarındaki artışı açıklamayı sağlayabileceğini düşünüyor.