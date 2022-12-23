Talihsiz gelin şaşkına uğradı: Kayınvalidem benimle aynı gelinliği giyerek düğünüme geldi!

Düğününden önce kayınvalidesi ve üç baldızının da onun düğününde giymek için kendisiyle aynı gelinliği sipariş ettiğini öğrenen kadın bakın nasıl karşılık verdi.
Düğününden önce yaşadığı fikir ayrılıklarını ve ona gösterilen kötü tavrın en azından bu gün için geçerli olmayacağını düşündü. Kendisi gibi kayınvalidesinin ve baldızlarının da düğün günü için farklılıklarını bir kenara bırakabileceğini umuyordu.
Kadın, "Kayınvalidem tanıştığımız andan itibaren benden nefret etti. Oğlunun yanına taşındım ve evlenmeden bir bebeğim oldu. Annesi tüm bunlara tepki gösteri ve benim kötü biri olduğumu düşündü."
"Evlenmeyi hiç umursamadım. Düğünlerin para israfı olduğunu düşünürdüm. Bir tekne ya da yeni bir motosiklet almayı tercih ederdim ama kocam için önemliydi, bu yüzden kabul ettim."
Kadın, kayınvalidesinin ve baldızının nasıl düğün planlamasının her yönünün bir parçası olmak istediğini ve onlarla gelinlik için alışverişe gitmeyi kabul edene kadar ısrar etmekten vazgeçmediklerini anlattı.
"Gelinlik fikrinden nefret ettim. Soluk renklerden nefret ediyorum. Giyinmekten nefret ediyorum. Elbiselerden nefret ediyorum ama bunu birlikte yapabileceğimiz konusunda kendi anneme ve erkek kardeşime söz vermiştim.
"Böylece annem, kayınvalidem, baldızlarım, erkek kardeşim ve karısı, benimle güzel bir elbise bulana dek gezdiler."
"Kayınvalidem ve baldızlarım bu süre boyunca oldukça sakindi. En sonunda giyebileceğim bir elbise buldum. Parasını ödedim ve ayrıldık."
Ancak ertesi sabah gelinlik mağazasından aradıklarında kayınvalidesinin bu büyük günde de ona kötü hissettirmek için ne kadar ileri gidebileceğini anlamasıyla büyük bir şok yaşadı.
"Dükkandan bir telefon aldım - kayınvalidem ve baldızlarım kendilerine benimle tamamen aynı elbiseyi sipariş etmişlerdi" dedi.
Müstakbel kocasına kendisine söylenen her şeyi aktardı ama o, annesinin ve kız kardeşinin böyle bir şey yapacağına inanmıyordu.
Ancak işi şansa bırakmak istemeyen kadın dükkana geri döndü ve tamamen farklı bir elbise sipariş etti.
Ayrıca kayınvalidesinin bu durumu düğün gününe kadar fark etmemesi için bir plan yaptı.
"Kocama anlattım, inanmadı. Bu duruma biraz güldüm, sonra tekrar aynı dükkana gittim ve yeni bir elbise sipariş ettim."
"Bu seferki gelinliğim, siyah işlemeli koyu mordu.
"Sonra aklıma bir fikir geldi, çok fazla kadın arkadaşım yok ama erkek arkadaşlarımın hepsinin eşi gelinlik giydiler."
"Bazen o kadar parayı bir daha asla giymeyecekleri bir elbiseye harcadıkları için üzüldüklerini söylüyorlar.
"Kocamla konuştum ve kabul etti, böylece davetiyeler gitti ve şimdiye kadar gelinlik giymiş olan herkes düğünümüze gelinlikleriyle davet edildi.
"Kayınvalidem ve baldızlarım ise özellikle beyaz giymemelerini isteyen farklı davetler aldılar. Kıyafet kuralı 'nasıl rahat ediyorsan öyle' şeklindeydi."
Büyük gün geldiğinde, kayınvalidesi tören odasına uyumlu beyaz elbiseleriyle girdiler - ama onları dehşete düşürerek "kalabalığın geri kalanın da tamamen beyaz giyindiğini görünce şok oldular.
"Dördü de güzel beyaz elbiseleri, güzel makyajları ve saçlarıyla geldiler ancak hiç göze çarpmadılar.
"Benim gibi mor giyen annem ve erkek kardeşimin karısı dışında herkes gibi görünüyorlardı.
"Beni geride bırakarak günümü mahvetmeyeceklerdi. O ana kadar gerçekten böyle aşağılık bir şey yapacaklarını düşünmeyen kocam, o gün olanları görünce inanamadı.
Kayınvalidesinin törenden hemen sonra konuşmak için kendisini bir kenara çağırdığını söyleyen kadın ise bu defa kocasının onun arkasında durduğunu söylüyor.
Kapıda kayınvalidemle göz göze geldim" dedi. "Öfkeyle parlıyordu. Konuşmak istedi ama kocam öne çıkarak onu herkesin önünde susturdu! Muhteşemdi."
Gün sona erdikten sonra kadın, durum hakkında "sakinleşene" kadar yaklaşık bir ay boyunca kayınvalidesinden hiçbir ses duymadı. Kayınvalidesinin torunlarını ziyaret etmek istediği için sonunda buzların kırıldığını söylüyor.
"Durumun üzerinde durmamaya karar verdim çünkü kocam ve ben kazanmıştık. Ama arada sırada onun da katılacağını bildiğim bir etkinliğe katıldığımda mor elbise giyiyorum" diye ekledi.
Çoğu kullanıcı onu intikam planından dolayı tebrik ederken, diğerleri kayınvalidesine onu özel gününde üzmeye yönelik bu girişimini nasıl hatırlatacaklarına dair fikirlerini paylaştı.
Bir kullanıcı, "Sadece intikamını almadın, aynı zamanda gelinliklerini tekrar giymelerine izin vererek tüm kadınların gününü güzelleştirdin. Bayıldım!" dedi.