Talihsiz gelin şaşkına uğradı: Kayınvalidem benimle aynı gelinliği giyerek düğünüme geldi!

Düğününden önce kayınvalidesi ve üç baldızının da onun düğününde giymek için kendisiyle aynı gelinliği sipariş ettiğini öğrenen kadın bakın nasıl karşılık verdi.

Düğününden önce yaşadığı fikir ayrılıklarını ve ona gösterilen kötü tavrın en azından bu gün için geçerli olmayacağını düşündü. Kendisi gibi kayınvalidesinin ve baldızlarının da düğün günü için farklılıklarını bir kenara bırakabileceğini umuyordu.

Kadın, "Kayınvalidem tanıştığımız andan itibaren benden nefret etti. Oğlunun yanına taşındım ve evlenmeden bir bebeğim oldu. Annesi tüm bunlara tepki gösteri ve benim kötü biri olduğumu düşündü."

"Evlenmeyi hiç umursamadım. Düğünlerin para israfı olduğunu düşünürdüm. Bir tekne ya da yeni bir motosiklet almayı tercih ederdim ama kocam için önemliydi, bu yüzden kabul ettim."