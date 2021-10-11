Tamamen lekesiz bir aynanın sırrı! Bu yöntem hiç iz bırakmıyor

Birçok yöntemi denemenize rağmen, aynalarınızda hala iz kaldığını görüyorsanız, bunu çözmenin basit bir yöntemi bulunuyor. Öncelikle kullandığınız bez ve camı silmek için kullandığınız sprey karışımını değiştirerek bu sorunu çözebilirsiniz. İşte o yöntem…

Mikrofiber bez kullanın

Hemen her yerde kullanabileceğiniz mikrofiber bezler, toz, su lekesi gibi izleri kolaylıkla ortadan kaldırabilir. Özellikle cam ve aynalar için üretilen bu bezler, rahat bir temizlik sunar. Birçok yerde çoklu paketler halde bulabilirsiniz bu bezleri.

Temizlik solüsyonu

Sadece iki malzeme ile en iyi temizlik solüsyonunu üretebilirsiniz. Üstelik en doğal haliyle. Bir sprey şişesine hazırlayacağınız su ve sirke karışımı, camlarınızda en iyi sonuca ulaşmanızı sağlıyor. Her ne kadar cam temizleyici olarak satılan temizlik solüsyonlarını da kullanabilseniz de beyaz sirke ve su karışımı ile aynalarda tamamen temiz bir görünüm elde edebilirsiniz.