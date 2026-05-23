Tansiyon hastalarına özel DNA tabanlı algoritma! İlaç dozu biyolojik özelliklere göre seçilecek!

Rusya'da bilim insanları, hipertansiyon tedavisinde kullanılacak ilaçların hastanın DNA analizine göre seçilmesini sağlayan yeni bir algoritma geliştirdi.
Seçenov Üniversitesi'nin açıklamasına göre sistem, yüksek tansiyon tedavisini daha kişiselleştirilmiş hale getirmeyi amaçlıyor.
Araştırmacılar, bazı genetik özelliklerin tansiyon ilaçlarının etkisini doğrudan değiştirdiğini belirledi. Bu veriler temel alınarak hastaya hangi ilacın hangi dozda verilmesinin daha uygun olduğunu hesaplayan özel sistem oluşturuldu.
Sistem kapsamında CYP2C9, AGT, CYP11B2 ile ACE adlı genetik belirteçler analiz ediliyor.
Üniversite yetkilileri, geliştirilen yöntemin önce genetik test yapılmasını öngördüğünü, ardından elde edilen sonuçlara göre ilaç ile doz planlamasının kişiye özel hazırlandığını açıkladı.
Böylece standart tedavi yerine hastanın biyolojik özelliklerine uygun yaklaşım hedefleniyor. Araştırma ekibi gelecekte sistemi yalnızca mevcut tansiyon ilaçlarıyla sınırlı tutmayı planlamıyor. Bilim insanları algoritmanın ilerleyen dönemde farklı antihipertansif ilaç gruplarını da kapsayacak şekilde genişletilmesini hedefliyor.