Tansiyon hastalarına özel DNA tabanlı algoritma! İlaç dozu biyolojik özelliklere göre seçilecek!

Rusya'da bilim insanları, hipertansiyon tedavisinde kullanılacak ilaçların hastanın DNA analizine göre seçilmesini sağlayan yeni bir algoritma geliştirdi.

Seçenov Üniversitesi'nin açıklamasına göre sistem, yüksek tansiyon tedavisini daha kişiselleştirilmiş hale getirmeyi amaçlıyor.

Araştırmacılar, bazı genetik özelliklerin tansiyon ilaçlarının etkisini doğrudan değiştirdiğini belirledi. Bu veriler temel alınarak hastaya hangi ilacın hangi dozda verilmesinin daha uygun olduğunu hesaplayan özel sistem oluşturuldu.