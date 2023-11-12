Tarih kadınların elleriyle yazılıyor! Toprağı kazarak geçmişi gün yüzüne çıkarıyorlar...



GÖRDÜKLERİMDEN BÜYÜLENDİM

'Kültürel Miras Yolu' projesi, adeta bir tarih mozaiği gibi. Side Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazılarla tarihin derinliklerine iniyor. 600 milyon liralık bütçesi, 150 kişilik uzman ekibiyle birleşerek, Antalya'nın geçmişini günümüze taşıyor. Side Antik Kenti'nin en önemli ve görkemli yapılarından birisi olan tiyatro binasında ve çevresinde, 1982 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Doktor Ülkü İzmirligil ve ekibi tarafından başlatılan kazı, belgeleme, düzenleme ve onarım çalışmaları 2008 yılına kadar sürdürülmüştür.

Side Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazıların bir kısmını ziyaret ettiğimde, gönüllü arkeologlar tarafından ortaya çıkarılan eserlerin büyüleyici olduğunu bir kez daha fark ettim. Side Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı liderliğindeki ekip, özellikle Taşağıl köyünden gelen gönüllü arkeologlarla birlikte antik kentin derinliklerini keşfetmekte. Bu özverili kadınlar, evlerine ekmek götürmenin yanı sıra tarih ve kültür mirasına katkı sağlamak adına gönüllü olarak çalışıyorlar.



Fatma Abla, Hanife Abla ve birçok diğer gönüllü arkeolog, kadın gücünün eserleri gün yüzüne çıkardığını bir kez daha kanıtlıyor. Onların çabaları, antik kentin dirilişine tanıklık etmek ve geçmişin izlerini günümüze taşımak adına değerli bir katkı sunuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'de bulunan 144 Türk ve 31 yabancı kazı başkanlığının 12 aylık kazı dönemine geçirileceğini duyurdu. Geçmiş dönemde Türk kazı başkanlıklarının tamamının bu döneme geçirildiğini hatırlatan Ersoy, yeni dönemde ise 31 yabancı kazı başkanlığının da bu sürece dahil edileceğini açıkladı. Bunlardan 18'ine yıl sonuna kadar koordinatör Türk hoca atanacağını belirten Bakan Ersoy, hocaların atanması sırasında ekipman, ekip ve finansman desteği sağlandığını vurguladı.

İlk olarak Efes'te başlatılan çalışmaların ardından Denizli'de Hierapolis'te devam ettiğini ve bu süreçte Patara ve Side gibi önemli alanlarda hızlı sonuçlar alındığını ifade etti. Bakan Ersoy, kazı çalışmalarının turizme ciddi katkı sağladığını ve ören yerlerindeki ziyaretçi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 48 arttığını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin dünya rekoru kıran en çok kazı yapılan ülke olduğunu dile getirerek, bu çalışmaların bölge ekonomisinin kalkınmasına destek olduğunu vurguladı.





KAZI EĞİTİMLE BAŞLIYOR

Bu heyecan verici yolculuk genellikle bir eğitimle başlıyor. Gönüllü arkeologlar, kazı çalışmalarına başlamadan önce temel arkeoloji eğitimi alarak, tarih öncesi dönemlerden antik uygarlıklara, yapıların altındaki gizemli katmanları çözmeye hazırlanırlar.

Bu eğitim süreci, arkeolojinin temel prensiplerini öğrenmek, kazı tekniklerini anlamak ve arazi çalışmalarında pratik yapma fırsatı sunuyor. Arkeoloji eğitimini tamamladıktan sonra, gönüllü arkeologlar, bir kazı alanına adım atarlar. Ancak, bu adım atma süreci sadece bir çapa ve kazma almakla başlamaz; aynı zamanda sabır, dikkat ve titizlik gerektirir. Büyük yapıları çapayla kazmak, aslında tarih katmanlarını titizlikle açmak anlamına gelir.

Side Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında çıkarılan, Roma dönemine ait iki erkek ve bir kadın heykelinin önündeyiz. Üstelik yanımda bu heykelleri çıkaran Taşağıl köyünden Fatma Karataş, Hanife Babacan, Şenay Keskin var. Milattan sonra 3. yüzyıla ait eserleri koruma altına alan uzmanlar, buluntular üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. "M Binası" olarak adlandırılan yapıda ortaya çıkan nişlerin önünde bulunan heykellerin, giyimli ve düşmüş vaziyette olması dikkati çekiyor.

Kazı alanında bulunan "porticus" içerisindeki başsız bir kadın heykeli ile ortaya çıkan giyimli 2 erkek heykeliyle, Roma dönemine ait yüksek memuriyetten kişilerin tasvir edildiği düşünülüyor. Nişlerde ayakta durması beklenen heykellerin yere düşmüş vaziyette olması da uzmanların incelemeleri açısından önem taşıyor. Buna göre, uzmanlar, milattan sonra 4. yüzyılda M binasının güney porticusunun yeniden yapısal olarak değiştirilmesi sırasında oluşturulmuş nişlere yerleştirilmek üzere heykel gerektiğinde, daha önceki yüzyılda yapılmış olanların kullanıldığını ve bu sırada da heykellerin baş kısımlarının yeniden yontularak yeni portre betimlemelerinin yapıldığını tahmin ediyor.