Tarih kadınların elleriyle yazılıyor! Toprağı kazarak geçmişi gün yüzüne çıkarıyorlar...

TAŞAĞIL KÖYÜ'NDEN GÖNÜLLÜ ARKEOLOGLAR KONUŞTU

Şenay Keskin

"Taşağıl Köyü'nden geliyoruz her gün. 2017'de kazıya başladım. Kazmak çok zevkli, bu yıl fazla bir şey çıkaramadık ama geçtiğimiz yıllarda kayda değer şeyler çıkardık. Başımızda hocalarımız var onların gözetiminde küçük çağalarla dikkatli bir şekilde kazıyoruz. İşimizi çok seviyoruz. Bize diyorlarki 'Aa kadınlar da kazıyor', onlara 'Niye yapamasın kadınlar' diye cevap veriyoruz. Çoğunluk kadın zaten, aylığımızı alıyoruz ve evimize destek oluyoruz. Bu heykelleri çıkardığımızdaki mutlululuğumuzu size anlatamam. Tarihi bir olaya tanıklık ediyoruz, acayip bir his. Köydekiler de yaptığımızın çok hoş karşılıyor, destekliyorlar bizi. Tarihin katmanlarını çapayla değil, aynı zamanda merakla ve saygıyla açıyoruz."

Hanife Babacan

"Geçmiş yıllarda bu heykelleri bulduk. Bu gördüğünüz yerler hep topraktı. Biz kazdık ve çıkardık. O heyecan ve mutluluk tarif edilemez. Kazmak, çok güzel bir deneyim. Ben başka bir işte çalışıyordum, buradan teklif gelince hemen koşarak buraya kaçtım. Toprak işi çocukluktan bizde, o yüzden toprakla alakalı bir şey yapmayı ilgimi çekiyor. İşimizi severek yapıyoruz diyebilirim. Her kürek dolusu toprak, geçmişin izlerini daha yakından incelemek için bir fırsat sunuyor sanki."

Fatma Karataş

"Çeşme kazısında çalıştım ben de, Taşağıl köyünden geliyorum her gün. Evelallah her şeyi yaparız biz. Çalışması lazım kadının, biz çalışıyoruz durmadan, kazıyoruz. Her kazı, bir bulmacayı çözmek gibidir ve her parçanın doğru yere yerleştirilmesi için birlikte çalışma önemlidir."