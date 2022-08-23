Tarihi değiştiren kadınlar: Bu dünyadan Rosa Parks geçti!

-Irkçılık, 1950'lerde Amerika'da, siyahlar ve beyazların hayatını ikiye ayırıyordu. Otobüste bile farklı bölümlerde oturuyorlardı. Peki bunu kim değiştirdi dersiniz? Montgomery'de işinden evine gitmek için çıkan ve siyah bir terzi olan Rosa Parks.

Ertesi gün, Rosa Parks'a destek veren siyahlar, 381 gün boyunca belediye otobüsü kullanmayı reddettiler ve gidecekleri her yere yürümeye başladılar. Bu boykotta belediye otobüsleri o kadar zarara uğradı ki, bu yüzden ABD Federal Mahkemesi, harekete geçerek 1956'da ayrı bölümlerde oturma kararını iptal etti.

O gün otobüste yer kalmadığı için bir beyaza yer vermesi istendi. Fakat Parks sakince; "kusura bakmayın, ayakta gidemeyecek yorgunum" cevabını verdi. Fakat bu cümlenin ardından Parks, kamusal düzeni bozduğu gerekçesiyle tutuklandı ve 14 Dolar para cezasına çarptırıldı.

Rosa Parks, yaşanan haksızlığı şu sözlerle anlatacaktı;

"İnsanlar, benim o gün çok yorgun olduğum için koltuğumdan kalkmayı reddettiğimi söyleyip duruyor. Doğru, yorgundum ama sebep bu değildi. Sürekli haksızlığa uğramaktan ve bunu kabullenmekten yorgundum."

Parks, siyahların hak mücadelesindeki çabası nedeniyle ölüm tehditleriyle karşı karşıya kaldı. Fakat tüm bu yaşananlardan sonra; 1999 yılında, ABD Kongresi tarafından altın madalyayla ödüllendirildi.