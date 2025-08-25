Tatiliniz kabusa dönmesin! Basit bir hata ömür boyu pişmanlığa dönüşebilir

Yaz tatili deyince kimilerinin aklına adrenalinin tavan yaptığı deniz eğlenceleri jet-ski, banana, su kaydırakları geliyor. Ancak açık havada yapılan su sporları ortopedik yaralanmalara neden olarak, tatilinizi hatta hayatınızı kabusa çevirebilir.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 25.08.2025 09:37

Yaz tatili pek çok insan için deniz keyfi ve su sporlarının yapıldığı, dinlendirici ve eğlenceli bir dönem. Ancak, bazı tehlikeleri de beraberinde getirebiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Can Hürel, yaz tatilinde deniz ve su sporlarına dikkat edilmesi konusunda uyarıyor. Özellikle açık havada yapılan su sporlarının ciddi ortopedik yaralanmalara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunan Op. Dr. Hürel, şu önerilerde bulundu…

JET-SKİ VE BANANA TEHLİKESİ

"Yüksek hız nedeniyle jet ski gibi araçlar, kullanıcıların büyük bir kinetik enerjiye maruz kalmasına yol açabilir" diyen Op. Dr. Hürel, şunları söyledi: "Dalgaya karşı yapılan süratli sürüşler, omurgaya binen ani yüklemelerle bel ve sırt omurlarında kompresyon (ezilme) kırıklarına neden olabilir. Banana gibi aktivitelerde ise savrulma ve ani düşüşler sonucu uyluk kemiği gibi güçlü kemiklerde bile kırıklar meydana gelebilir."