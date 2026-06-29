Tatlısından tuzlusuna enfes tarifler! Bir deneyen bir daha vazgeçemiyor...

İdilka'nın mutfağında bugün birbirinden lezzetli tarifler ile karşınızdayız. Yapımı birbirinden kolay olan bu lezzetler ile sofralarınıza renk katabilirsiniz.
YOĞURTLU ERİŞTE SALATASI
MALZEMELER
250 gram erişte
1 su bardağı süzme yoğurt
1 diş sarımsak
2 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
Tuz
YAPILIŞI: Erişteleri haşlayın ve süzün. Yoğurt, sarımsak ve tuzla karıştırın. Üzerine kızdırılmış tereyağında kırmızı biber gezdirin. Soğuk servis edin.
DOMATESLİ TAVA BÖREĞİ
MALZEMELER
2 yufka
2 domates
150 gram beyaz peynir
Kekik
Zeytinyağı
YAPILIŞI: Yufkaların arasına doğranmış domates, beyaz peynir ve kekik koyun. Tavada iki tarafını da kısık ateşte kızartarak pişirin.
MUHALLEBİLİ BİSKÜVİ KUP
MALZEMELER
1 litre süt
3 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı nişasta
5 yemek kaşığı şeker
1 paket vanilya
Petibör bisküvi
YAPILIŞI: Muhallebiyi pişirin. Kuplara kırılmış bisküvi ve muhallebiyi kat kat yerleştirin. Buzdolabında soğuttuktan sonra tarçın serpip servis edin.