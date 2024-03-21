Taze eti buzluğa kesinlikle strafor köpüklerde koymayın!

Genelde alınan etler strafor köpükten bir tabağın üzerinde gelir. Birçoğumuz da pratik olduğu için doğrudan buzluğa bu şekilde koyarız.

Ancak bu durum, farkında olmadan plastik yemenize neden olabilir.

Strafor plastik yani petrol türevli kanserojen bir maddedir ve et, dondurucuda bu strafordan yapılmış tabağın üzerinde donduğunda birbirlerine yapışabilirler.

Farkında olmadan ete yapışmış straforu pişirdiğinizde ise doğrudan bu maddeyi vücudunuza almış olursunuz.

O nedenle eti dondurucuya koymadan önce mutlaka uygun bir malzemenin üzerine koymanız gerekmektedir.