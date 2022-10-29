Tedavi edilmeyen diş iltihabında ölüm riski! 72 saat içinde...

"Mediastenin enfekte olması vücudun sepsis denilen tabloya girmesine de neden oluyor. Bu da hastayı 72 saat gibi kısa bir sürede ölüme götürüyor. Bu süre zarfında hızlıca tanı konması, uygun antibiyotik tedavisinin başlanması ve hastaya uygun şekilde drenaj dediğimiz cerrahi müdahaleyle o bölgedeki iltihapların boşaltılması lazım. Dişlerinde problem olan hastaların ise rutin diş muayenelerini yaptırmaları, saptanabilecek bir diş enfeksiyonunun da tedavi ve takibinin düzgün yapılması gerekiyor. Böylece sonucu mediastinit olabilecek bir enfeksiyonun yayılmasının önüne baştan geçmiş olunacaktır.