Tek bir lokma hayatına mal oldu! Sadece birkaç dakika içinde çocuklarının önünde...

Hanna Scigala adındaki üç çocuk annesi genç kadın, hiç beklemediği bir anda aniden büyük bir kriz yaşadı. Yediği tek bir besin nedeniyle hayatını dakikalar içinde çocuklarının önünde kaybeden kadın, hem çocukları hem de çevresindeki diğer insanlar için trajik bir şok dalgasının nedeni oldu.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 14.01.2022 11:45 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 11:59

31 yaşındaki Hanna Scigala, Newcastle'da 12 ve 9 yaşlarındaki oğulları ve 3 yaşındaki kızıyla birlikte yaşıyordu. 4 Ocak akşamı, çocuklarla birlikte vakit geçirirken neler yaşayacağından tamamen habersizdi. Genç kadın, yediği bir yiyecekten sonra hiç beklenmeyen bir alerjik reaksiyon yaşadı. Hanna'nın en büyük oğlu, etkiler ortaya çıkmaya başladığı ilk anda öncelikle büyükanne ve büyükbabasına mesaj attı ardından acil servise haber verdi. Durumu giderek ağırlaşan Hanna için ulaşan acil servis ise, yer fıstığı sebebiyle anaflaktik şok adı verilen ve hayati risk taşıyan büyük bir alerjik reaksiyonla karşılaşıldığını belirtti.

"YAŞAM DESTEK ÜNİTESİNE BAĞLANDI" Durumu ağır olan genç kadın, ambulansta geçirdiği kalp krizinin ardından yoğun bakıma alındı. Ardından beyin aktivitesindeki hiçbir hareketlilik olmadığı tespit edildi. Bu nedenle yaşam destek ünitesine alınan Hanna, sadece bir yer fıstığı nedeniyle üç çocuğunun önünde hayatını kaybetti. Ailesi ise son vedalarını gerçekleştirdikten sonra yaşam destek ünitesinin kapatılmasına dair oldukça zor bir karar verdi. Hanna'nın 21 yaşındaki kız kardeşi, Daily Mail'e verdiği röportajda; kötü bir rüyadaymış gibi hissettiğini, büyük bir kalp kırıklığı yaşadıklarını anlattı. Yaşananlara inanamadıklarını belirten aile, yaşam destek ünitesinde Hanna'ya sadece "uyanmasını" söylemek istediklerini belirtiyor. Fakat hiçbir umudun bulunmaması nedeniyle yaşam destek ünitesinden çekilmesine karar verildi.