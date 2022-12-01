Tek bir sivrisinek ısırığı yüzünden 4 hafta komada kaldı! Vücudu adeta çürüdü: “Önce grip sandım”

Doktorlar, Rotschke'nin kan zehirlenmesi teşhisi konulduktan hemen sonra bir dizi ameliyatla yüz yüze geldiğini belirtti. Aynı zamanda bu süreçte Sebastian'ın farklı zamanlarda, karaciğer, böbrek, kalp ve akciğer yetmezliği gibi bir dizi sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldığı dile getirildi. Bunun sebebinin ise; "Asya kaplan sivrisineği" adı verilen bir türden kaynaklandığı dile getirildi.
"HER ŞEY ANİDEN ORTAYA ÇIKTI"
2021 yazında sol uyluğundan ısırıldıktan sonra bu bölgede oluşan apse sebebiyle deri nakli yaptırmak zorunda kaldığını belirten Sebastian Rotschke, yurt dışına çıkmadığını, ısırığın Almanya'da yaşadığı bölgede olduğunu dile getirdi.
Almanya'daki uzmanlar, Rhein-Main bölgesinde yaşayan insanları, Asya kaplan sivrisineğinin yayılma tehlikesi konusunda uyardı. Bu sivrisinekler, Doğu At Ensefaliti (EEE), Zika virüsü, Batı Nil virüsü, Chikungunya ve dang humması gibi zararlı hastalıkların yayılmasına neden oluyor.
"BELİRTİLER GRİP GİBİYDİ"
27 yaşındaki Rotschke, belirtilerin belirtilerin aslında grip benzeri şekilde ortaya çıktığını belirtti. Ardından aniden yükselmeye başlayan semptomlar, giderek zorlu hale gelmeye başladı. Sol uyluğunda büyük bir apse oluştuğunu, tuvalete gidemediğini, ateşinin çıktığını ve yemek yiyemediğini belirtti. Ardından 4 hafta boyunca komada kaldı.
Yapılan testler sonucunda bir doku örneğinde; Serratia marcences adlı bakterinin bu sürece neden olduğu anlaşıldı ve uzmanlar, bu bulaşa sebep olan şeyin aslında bir Asya kaplan sineği ısırığıyla ilişkili olduğunu belirtti.
"30'DAN FAZLA AMELİYAT VE UZUV KAYBIYLA KARŞI KARŞIYA KALDI"
Bu süreçte 30'dan fazla ameliyat geçiren Sebastian, ayak parmaklarından ikisini kısmen kaybetti. Fakat durumunun geçmişe göre daha iyi gittiğine dair bilgi verdi. Doktorlar ise; Asya kaplan sineği riski konusunda daha dikkatli olunması gerektiğine dair uyarılarda bulunurken, "küçük bir sokmanın bile" ölümcül olacağı konusunda açıklama yaptılar.
Sebastian Rotschke'nin başına gelenler, Asya kaplan sineğinin Avrupa'da ortaya çıkardığı ilk endişe dalgası değil. Geçen aylarda, Fransa'nın güneyindeki Provence'ta yaklaşık 47 kişinin grip benzeri belirtilerle virüs salgını olduğu ortaya çıktı. Salgınlar ise giderek yayılım göstermeye başladı. Asya kaplan sivrisineklerinin Fransa'da daha yaygın hale geldiği bildiriliyor, çünkü bilim insanları, dört veya beş yıl içinde ülkenin birçok bölgesinde görülebileceğini belirtiyor.
"GENELLİKLE HAFİF SEYRETSE DE ÇOK ŞİDDETLİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR"
NHS'ye göre enfeksiyon genellikle hafiftir ve herhangi bir kalıcı soruna neden olmadan yaklaşık bir hafta sonra geçer. Ancak nadir durumlarda, çok ciddi olabilir ve potansiyel olarak yaşamı tehdit edebilir. Uzmanlar, o dönemde iklim değişikliğinin neden olduğu sıcak bir yazın ve Covid sonrası artan ticaret ve seyahat seviyesinin rekor sayılara muhtemelen katkıda bulunduğunu söylediler.