Tek bir sivrisinek ısırığı yüzünden 4 hafta komada kaldı! Vücudu adeta çürüdü: “Önce grip sandım”

"GENELLİKLE HAFİF SEYRETSE DE ÇOK ŞİDDETLİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

NHS'ye göre enfeksiyon genellikle hafiftir ve herhangi bir kalıcı soruna neden olmadan yaklaşık bir hafta sonra geçer. Ancak nadir durumlarda, çok ciddi olabilir ve potansiyel olarak yaşamı tehdit edebilir. Uzmanlar, o dönemde iklim değişikliğinin neden olduğu sıcak bir yazın ve Covid sonrası artan ticaret ve seyahat seviyesinin rekor sayılara muhtemelen katkıda bulunduğunu söylediler.