Tek seferde 9 bebek doğurmuştu! "Günde 75 bebek bezi ve 100 şişe süt kullanıyoruz"

Muhammed, Bah, El Hadj ve Oumar adlı dört erkek ve Adama, Hawa, Fatouma, Oumou ve Kadidia adında beş kız bebek dünyaya geldi. Fas'ın Kazablanka kentindeki Ain Borja kliniğinde tedavi altına alınmış olan bebeklerin ise durumlarının iyi olduğu bildirildi.



"BUNA İNANAMIYORUZ"

26 yaşında bir öğrenci olan Cissé ve Mali ordusunda 35 yaşındaki bir komutan olan Abdelkader Arby, her zaman çocuk istediklerini söylüyorlar. Fakat ABC News'e verdiği röportajda baba, "Herkes çocuk ister… ama bana Abdelkader Arby'nin bir gün dokuz çocuk babası olacağımı söyleselerdi, buna inanmazdım" dedi.

Genç anne ve baba, olağanüstü doğumun Tanrı'dan gelen bir hediye olduğunu söylerken, "sorumluluğun ağır olduğunu" da belirttiler.