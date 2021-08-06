Tek seferde 9 bebek doğurmuştu! "Günde 75 bebek bezi ve 100 şişe süt kullanıyoruz"

Muhammed, Bah, El Hadj ve Oumar adlı dört erkek ve Adama, Hawa, Fatouma, Oumou ve Kadidia adında beş kız bebek dünyaya geldi. Fas'ın Kazablanka kentindeki Ain Borja kliniğinde tedavi altına alınmış olan bebeklerin ise durumlarının iyi olduğu bildirildi.
"BUNA İNANAMIYORUZ"
26 yaşında bir öğrenci olan Cissé ve Mali ordusunda 35 yaşındaki bir komutan olan Abdelkader Arby, her zaman çocuk istediklerini söylüyorlar. Fakat ABC News'e verdiği röportajda baba, "Herkes çocuk ister… ama bana Abdelkader Arby'nin bir gün dokuz çocuk babası olacağımı söyleselerdi, buna inanmazdım" dedi.
Genç anne ve baba, olağanüstü doğumun Tanrı'dan gelen bir hediye olduğunu söylerken, "sorumluluğun ağır olduğunu" da belirttiler.
"9 BEBEK OLDUĞU DOĞUMDA ANLAŞILDI"
Yapılan incelemelerde, Cissé'nin yedi fetüs taşıdığı ortaya çıktıktan sonra, yetkililer genç anne adayını Mali, Bamako'dan özel bakım görmesi için Fas'taki Ain Borja kliniğine transferini organize etmişlerdi.
Fakat klinik, tüm süreç boyunca 7 bebek için hazırlanmıştı. Doğum sırasında 2 bebeğin daha olduğu anlaşıldığında büyük bir şaşkınlık yaşandı.
Cissé, yaşadıkları ile ilgili hissettiklerini ise "Aklımdan birçok şey geçiyordu, kendim için korku, çocuklarım için korku, bunun nasıl gelişeceği ile ilgili endişe..." sözleriyle açıkladı.
Ain Borja kliniğinin başkanı El Alaoui, bebeklerin şansını yüksek tutmak için doğumu olabildiğince ertelemeye çalıştıklarını söyledi. Kan kaybı nedeniyle neredeyse hayatını kaybeden ve doğumdan sonra ameliyat olmak zorunda kalan Cissé, doğumdan önce bir ayını sırtüstü yatarak klinikte geçirdi. 30 haftalık hamileyken, doğum gününe kadar yan yatamadığı zor geceleri anlattı.
"GUINNES DÜNYA REKORUNU ELİNDE TUTUYOR"
El Alaoui, "Dört, beş çocuğu kurtarmayı başarmayı umut etmiştik" dedi.
Dokuz çocuğun doğumu son derece nadir bir olgudur. Şimdiye kadar, 1971'de Avustralya'da ve 1999'da Malezya'da olmak üzere yalnızca iki kişi daha kaydedildi. Ancak Cissé'ninki, canlı doğmuş bebeklerin ilk örneği. Klinikte her üç saatte bir bebek bezi değiştirildiğinde, 75 bebek bezi ve günlük beslenmeleri için 100 şişe süt tüketmeleri gerekiyor.
"Octomom" lakaplı Amerikalı Nadya Suleman, tüp bebek tedavisi sonrası sekiz çocuk doğurduktan sonra mevcut Guiness dünya rekorunu elinde tutuyor. Ancak, Ain Borja'daki ebeveynlere ve sağlık personeline göre, Cissé'nin çocukları doğal olarak dünyaya geldi. Çocukların hepsi erken doğdu, en küçüğü doğumda sadece 450 gram ağırlığındaydı. Bebeklerin Mali'deki ablalarıyla buluşabilmeleri için en az bir ay daha klinikteki yenidoğan bakımında kalmaları gerekecek.