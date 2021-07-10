Tek yol ilaçlama değil! Evde böcek olmaması için bu ipuçlarına dikkat edin

Böceklerden kurtulabilmek için ihtiyacınız olan bu ipuçları sayesinde tüm sorunu kökten çözebilirsiniz. Sağlığınız için birçok zararlı etkiyi de beraberinde getiren böcekleri ortadan kaldırmak için tek yolunuz ilaçlama değil. Aynı zamanda yaşadığınız ortamda yapacağınız değişiklikler de bu sorunu çözüyor. İşte sorunu ortadan kaldıracak adımlar…

ESKİ KİTAPLAR

Herhangi bir eskimiş kağıt birikintisi böcekleri çekebilir. Buna eski kitaplar, gazete yığınları, mektuplar dahildir. Gümüş balığı ve hamamböceği gibi bazı böcekler selülozla beslenir, bu nedenle masanızda, raflarda ve hatta çekmecede hiçbir şey bırakmamak daha iyidir. O eski kitap ve mektuplardan kurtulmak istemiyorsanız, onları sıkıca kapatılabilen plastik bir kaba koyun.

AMPUL SEÇİMİ

Parlak beyaz ve mavimsi ışık, böcekler için en çekici olanıdır. Buna karşılık, sarı, pembe ve turuncu ışıklar böcekler için o kadar ilgi çekici değildir. Çoğu LED ampul, evinizde bulundurmak için iyi bir fikirdir. Çünkü ürettikleri beyaz ışık aslında beyaz değil, çeşitli ışık renklerinin bir karışımıdır. Ancak bazı istisnalar vardır ve bazı LED ışıklar böcekleri çeker. Bu nedenle, onları daha sıcak renkler yayan ampullerle değiştirebilirsiniz.

BEYAZ PENCERE VE KAPI ÇERÇEVELERİ

Evinizin dışı beyaza boyanırsa böcekleri de çekebilir. Bu nedenle, onlarla bir sorununuz varsa, böcekler için daha az çekici oldukları için bunun yerine yeşil ve mavi gibi renkleri seçmek daha iyidir. Bununla birlikte, sorununuz sivrisineklerse, beyaz boyayı korumak daha iyi bir fikirdir. Sivrisinekler, koyu renklere karşı daha ilgili canlılardır.

YÜKSEK NEM

Haşereler, yaşamaları ve gelişmeleri için mükemmel koşullar olduğu için nemli ve sıcak yerleri severler. Özellikle bu canlıları, bodrumda, banyoda veya mutfakta lavabonun çevresinde bulabilirsiniz. Nemi kontrol etmek için drenaj sisteminizin doğru çalıştığından ve sızıntı olmadığından emin olun. Ayrıca nem seviyelerini kontrol etmek için bir nemlendirici satın alabilir veya bir fazla nemi çeken bir sistem kurabilirsiniz.

BİTKİLER

Ev bitkileri, böcekleri evinize çeken başka bir şeydir. Bu durum bitkilere düzgün bakmadığınız için olabilir. Örneğin, onları fazla sularsanız veya fincan tabağında durgun su varsa, böceklerin yaşaması için mükemmel nemli koşulları yaratır. Ayrıca, odada yeterli hava hareketi olduğundan emin olmak önemlidir. Bu, yüksek nemi önleyecek, toprağın kurumasına yardımcı olacak ve bitkinizi böcekler için daha az çekici hale getirecek olan mantar gelişimini azaltacaktır.

YİYECEK VE İÇECEKLER

Aşırı olgunlaşmış meyve veya sebzeleriniz varsa, onları atın veya ağzı sıkıca kapatılmış bir kaba koyun, çünkü sinekler tüm bu artıkları yemekten çok hoşlanır. Ayrıca gazlı içecek, şurup veya sirke gibi tatlı veya fermente sıvılara da dikkat edin. Dökülenleri silin ve tenekeleri ve şişeleri açık bırakmayın. Bunları çöpe atmadan önce de durulayabilirsiniz.