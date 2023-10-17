Telefon çaldığında panik olanlardan mısınız? Ardında bu "fobi" yatıyor olabilir…

Bazı bireyler,telefon konuşmasını sahneye çıkmak gibi algılayabilir ve "performans sergilemek" zorunda kalma konusunda endişeli olabilirler: bu, işyerinde telefon kullanması gereken kişiler için ayrıca zorlu bir durumdur.

Telefonu herhangi bir bağlamda kullanma korkusu (arama yapmak veya almak için), ses kalitesinin düşük olması endişesi ve taraflardan birinin veya diğer tarafın söyleneni anlayamayacağı endişesi ile ilişkili olabilir; bu da yanlış anlaşılmalara veya telefon görüşmesi yapılamamasına neden olabilir.