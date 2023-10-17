Telefon çaldığında panik olanlardan mısınız? Ardında bu "fobi" yatıyor olabilir…

Bilmeyenler için telefonofobi, temel olarak telefon görüşmesi yapma veya telefon görüşmesi yapma korkusudur. Biraz saçma gelse de, mecbur kalmadıkça telefonda konuşmayı reddeden birçok insan bulunmaktadır. Bu fobi birçok yönden ciddi düzeyde kaygıyla ilişkilidir.
NEDİR BU TELEFONOFOBİ?
Telefonla aranma korkusu, eylem korkusundan veya telefona cevap verme düşüncesinden, telefonun gerçek zil sesi korkusuna kadar değişebilir. Zil sesi, konuşma, tepki verme ve sohbet etme zorunluluğuyla ilişkili düşüncelerle karakterize edilen bir dizi kaygıya neden olabilir.
Bu durumu yaşayan bireyler karşı tarafı tehditkar veya korkutucu olarak algılayabilirler. Arayanın kötü ya da üzücü bir haber verebileceği ya da arayan kişinin telefon şakası yapıyor olabileceği endişesi kaygıyı tetikleyebilir.
Telefonda konuşma korkusu, farklı şekilde ortaya çıkabilir. Örneğin, telefon edilen yerde birden fazla tanıdığı bulunuyorsa, cevap veren kişinin sesini tanıyamama ihtimalinden endişe duyabilir ve bunun sonucunda utanç duyabilir.
Bazı bireyler,telefon konuşmasını sahneye çıkmak gibi algılayabilir ve "performans sergilemek" zorunda kalma konusunda endişeli olabilirler: bu, işyerinde telefon kullanması gereken kişiler için ayrıca zorlu bir durumdur.
Telefonu herhangi bir bağlamda kullanma korkusu (arama yapmak veya almak için), ses kalitesinin düşük olması endişesi ve taraflardan birinin veya diğer tarafın söyleneni anlayamayacağı endişesi ile ilişkili olabilir; bu da yanlış anlaşılmalara veya telefon görüşmesi yapılamamasına neden olabilir.
Bu korkular genellikle telefonda vücut dilinin kullanılmaması ve kişinin kontrol duygusunu kaybetmekten korkmasıyla bağlantılıdır. Hastalar genellikle konuşmada uygun şekilde yanıt verememekten korktuklarını, veya kendilerini söyleyecek hiçbir şey bulamadıklarını, bunun da utanç verici bir sessizlik veya kekemeliğe yol açabileceğini bildirirler.
Travmatik bir haber almak veya hoş olmayan ve öfkeli bir çağrıya katlanmak gibi geçmiş deneyimler de korkunun oluşmasında rol oynayabilir.
TELEFONOBİNİN BELİRTİLERİ
Telefon fobisi olan bir kişide, birçoğu kaygı ile ortak olan çeşitli belirtiler görülebilir . Bu semptomlar midede gerginlik, avuç içlerinin terlemesi, hızlı kalp atışı, nefes darlığı, mide bulantısı, ağız kuruluğu ve titremeyi içerebilir. Hasta panik, korku ve dehşet duyguları yaşayabilir. Sonuçta ortaya çıkan panik atakları ve stresi içerebilir. Bu olumsuz ve tedirgin edici belirtiler, hem telefon etme ve arama düşüncesi hem de bunu yapma eylemi tarafından üretilebilir.
NELER YAPILABİLİR?
Telefonofobiye sahip olanlar, bir telefon görüşmesi yapmak zorunda kaldıklarında kalp atışlarının arttığını, nefes darlığını, terlemeyi, mide bulantısını ve hatta tam anlamıyla panik ataklarını fark etmişlerdir. Herkesin bu fobiyle ilgili deneyimleri bu kadar aşırı olmasa da çoğu kişi sonuç olarak kaçınma davranışı yaşayacaktır.
Bu fobiye sahipseniz, daha düzgün bir şekilde başa çıkmak için çalışabileceğiniz yollar vardır. İstesek de istemesek de bazen hepimiz telefonda konuşmak zorundayız ve bunu kabul etmek ilk adımdır. Buradan hareketin sizin için daha kolay hale getirilmesi için çalışmak birçok farklı şekilde yapılabilir. Mesela telefonumu titreşimde bırakabilirsiniz. Böylece çaldığında zil sesi beni eskisi kadar ürkütmeyebilir.
BU FOBİNİN TAM TERSİ DE BULUNUYOR
İronik bir şekilde, telefonlarla ilgili olarak nomofobi olarak adlandırılan başka bir fobi daha vardır. Bu kişiler telefonunun yanınızda olmamasından korkar.