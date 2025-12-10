Telefon çalmıyor ama siz duyuyorsanız dikkat! Uzmanlar nedenini açıkladı





SENDROMU YAŞAYANLARIN SAYISI ARTIYOR

Telefon çalmadığı hâlde titreşim olmuş ya da zil sesi gelmiş gibi hissetme durumunun giderek daha fazla kişide görüldüğünü söyleyen Işın, "Hayatımızı kolaylaştıran teknolojiye her geçen gün adaptasyonumuz artıyor. Her geçen gün gelişen insan hayatına dahil olan teknolojiyle bağlantılı davranışsal bozukluklar tanımlanmaya başlıyor. Bunlardan birisi de 'Hayalet Titreşim Sendromu' olarak adlandırılıyor. Telefon çalmasa bile telefonumuz çalıyormuş gibi bir hisse kapılıyoruz, yani telefon titremese bile titremiş gibi hissediyoruz. Zil sesi çalmasa bile zil sesi çalmış gibi hissediyoruz. Bazen yaptığımız iş kaynaklı ya da kurduğumuz ilişkiler kaynaklı ya da bunlardan bambaşka bir şeyde olabilir, tabii ki telefondan bir şeyler bekliyor olabiliriz. Yani teknoloji kullanımının artmasıyla birlikte 'Hayalet Titreşim Sendromu' adı verilen yeni bir davranışsal durum yaygınlaşmaya başladı.