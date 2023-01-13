Temel ile Fadime fıkralarda kaldı! İşte Trabzon'un iki yeni popüler ismi

Trabzon’da bir zamanlar sıkça anılan Temel, Fadime, Dursun isimleri artık mazide kaldı. Özellikle son 10 yıldan beri Temel, Fadime, Dursun isimleri hemen hemen yeni doğan bebeklere pek takılmazken bugünlerde bu isimlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azalmış durumda. Vatandaşlar Fadime, Temel, Dursun isimlerinin yaşatılmasını istiyor.

İHA Giriş Tarihi: 13.01.2023 14:35 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 14:55 PAYLAŞ ABONE OL

Trabzon Ortahisar İlçe Nufus Müdürlüğü'nde bu yıl itibariyle nüfus kütüklerinde Temel, Fadime, Dursun isimlerine pek rastlanılmazken, Trabzonlular özellikle dizilerde yer alan oyuncuların isimlerini çocuklarına koyuyor. Trabzon Ortahisar İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne gelen aileler kızlarına genelde Duha, Azel, Duru, Defne, Zümra; oğullarına ise Alp, Alpaslan, Göktuğ, Ata gibi isimleri koymak için geliyor. Temel, Fadime ve Dursun isimleri pek tercih edilmiyor.



Eskiden yeni doğanlara genelde Temel, Dursun isimleri takıldığını belirten Trabzon'un Ortahisar ilçesi sakinlerinden Fatma Ersoy, "Geçmişte yeni doğanlara çocuklara benim ismim gibi Fatma, Ayşe, Emine, erkeklere Dursun, Temel gibi isimler takılırdı. Şu anda erkek olsun kız çocuklarımız olsun farklı isimler takılıyor. Kızlara genellikle Asel, Duru, Ayberk, Defne, Zümra erkeklerde ise Alperen, Uzay, Ata, Dağlar gibi isimler takılıyor. Temel, Fadime isimlerinin yaşatılmasından yanayım" dedi.