TikTok’ta yeni akım! Bu içecek tüm dünyayı kasıp kavuruyor: Fakat yarattığı etki korkunç

Olivia Rodrigo gibi birçok yıldızın severek tükettiğini söylediği bu içecek, şu an tüm dünyada popüler bir lezzet haline gelmiş durumda. Yoğun bir aroma ve tatlandırıcının bir arada sunulduğu bu içecek, aynı zamanda büyük tehlikeler de barındırıyor.
Ortabatı Amerika'da ortaya çıkan bu tatlı içecek, şimdiye kadar TikTok'ta 75 milyondan fazla görüntüleme aldı ve birçok insanın malzemeleri bir araya getirerek yaptığı içeceğin yapım aşamalarını yayınlanan videolar ise yüklenmeye devam ediyor.
Ancak diş hekimleri, bu içeceğin olası tehlikeleri konusund önemli uyarılarda bulunuyor. İçeceğin pH'ı değiştiren etkilerini eklenen şekerli bileşenlerle bir araya getirdiğinizde, sağlığınız ve kesinlikle dişleriniz için korkunç bir kombinasyon diyen Dr. Field, dişleri üzerindeki etki, minenizi bozarak çürüme, hassasiyet ve genel bozulma riskini artırabilir diyerek uyarıda bulunuyor.
Diş Hekimi Ronald Goldstein, bu tür içecekleri tüketirken sadece insanların ağız sağlığının risk altında olmadığını söylüyor. Dişlerin arasında birikme olasılığının yüksek olması, hem çürüme hem de asit erozyonu sebebiyle dişlere büyük oranda zarar verebilirler.
Aynı Dr. Goldstein, tüketilen bu içeceğin, kan şekeri seviyelerinin yükselmesine yol açabileceğini ve bunun da bir birden fazla genel sağlık sorununu tetikleyebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
Dişler üzerinde oluşturduğu pH dengesini bozma sorununun yanı sıra, genel sağlık alanında da yarattığı hasar, geri dönülmez veya oldukça riskli sağlık sorunlarını doğurabilir. Bu nedenle bu tür içecekleri içmemenizi öneren uzmanlar, denemek isterseniz, ardından mutlaka su içmeniz gerektiğine de vurgu yapıyor.