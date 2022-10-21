TikTok’ta yeni akım! Bu içecek tüm dünyayı kasıp kavuruyor: Fakat yarattığı etki korkunç

Diş Hekimi Ronald Goldstein, bu tür içecekleri tüketirken sadece insanların ağız sağlığının risk altında olmadığını söylüyor. Dişlerin arasında birikme olasılığının yüksek olması, hem çürüme hem de asit erozyonu sebebiyle dişlere büyük oranda zarar verebilirler.

Aynı Dr. Goldstein, tüketilen bu içeceğin, kan şekeri seviyelerinin yükselmesine yol açabileceğini ve bunun da bir birden fazla genel sağlık sorununu tetikleyebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.