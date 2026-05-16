Tiramisu sevenlere müjde! İtalyanların sır gibi sakladığı "gerçek" tarif ortaya çıktı!

Herkese merhaba... Bugün İdilika'nın Mutfağı çok mutlu bir güne uyandı. Ne zamandır aklımdaydı, tiramisu için özel bir yazı yazayım diye düşünüyordum. Türkiye'de herkesin kendine göre bir tiramisu tarifi var. Bense en gerçek tarifin peşindeydim ve buldum. Mascarpone peynirini evde yapmak sandığınızdan çok daha kolay. Özellikle de tiramisu için kullanılan mascarpone peynirini evde kendiniz yapabilirsiniz.

'BENİ YUKARI ÇEK'

Efsaneye göre 17'nci yüzyılın sonunda Toscana dükü, birkaç günlüğüne Siena'ya gider. Şehrin pastacıları, asaletlerini simgeleyecek yeni bir tatlıyı dükün onuruna üretmeye karar verir. Tiramisu, yani 'Beni yukarı çek' anlamına gelen tatlının ilk reçetesi oluşur. Ardından dük, bu reçeteyi Floransa'ya götürür ve oradan İtalya'ya yayılır. Yumurta sarısı ve şeker, yumurta kokusu kalmaması için mikserle iyice beyazlaşana kadar çırpılmalıdır. Bisküvileri kahvenin içinde tutma süresi çok önemlidir. Fazla kalırsa dağılır, az kalırsa sert olur. Birkaç saniyeyi geçirmeyin ve tek tek batırın. Savoiardi bisküvilerini alkolsüz kahve sosuyla da çok lezzetli olabiliyor. Tiramisuyu tek tek kuplarda servis edebilirsiniz ya da bir borcama döküp dilimleyebilirsiniz. Biraz daha farklı bir tiramisu elde etmek konusunda ısrarcıysak; o zaman içine vişne taneleri, balkabağı püresi ya da çilek gibi lezzetler ekleyebilirsiniz, neden olmasın. Üzerine eleyeceğimiz kakaoyu, tiramisuyu servis etmeden önce dolaptan çıkarır çıkarmaz elersek daha güzel bir görüntü elde ederiz.