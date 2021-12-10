Tüm dünyada şaşkınlık yaratan doğum! İkizlerini iki yıl arayla doğurdu

Bebek Tara, iki yaşındaki kardeşi Toby ile aynı gün IVF yoluyla bir yumurta ve sperm yardımıyla döllendi. Lan Ma'nın Thomas 19 ve Tyler 17 yaşında iki çocuğu daha var, ancak Toby'ye biyolojik bir kardeş vermenin önemli olduğunu hissetti.

"VERECEK ÇOK FAZLA SEVGİM VAR"

Lan, "İyi durumdayım ve son derece sağlıklıyım, bu yüzden hamilelik mükemmeldi. Yaşıma rağmen herhangi bir komplikasyon yaşamadım. Benim için yaş sadece bir sayı. Vücudumla ilgilenirken ilk kez donmuş embriyo transferi işe yaradığı için şanslıyım. Asla ağlamayan mutlu bir çocuk olduğu ve Tara'nın da aynı olduğu için Toby konusunda şanslı olduğumu düşündüm. Neredeyse aynı görünüyorlar, aynı renk saçları var ve burunları aynı" diyerek hamilelik süreci ile ilgili oldukça olumlu açıklamalarda bulundu.

Lan, 2018'de en büyük çocukları büyürken ve hala çok fazla 'verecek sevgisi' olduğu için anne olmaya karar verdi. Başlangıçta donör için sperm, yumurta ve ilaç için 25.000 $ harcadı, ardından donmuş embriyo ve transfer için 3.500 $ harcadı. Tara'nın embriyosu, Haziran 2018'de oluşturulan dokuz embriyodan biriydi.

"EN RAHAT HAMİLELİĞİMDİ"

Lan tüm bu süreç için: "Thomas ve Tyler, Toby'nin bir kardeş ve en iyi arkadaşla büyüyebilmesi için başka bir bebek sahibi olmam için bana yalvardı. Aynı dönemde dondurulmuş embriyoyu kullanmaya karar verdim ve ben Şubat 2021'de embriyo transferi ile hamile kaldım. Toby ile gestastinal diyabetim vardı, bu yüzden Tara ile 14 haftadan beri insülin kullanıyordum. Ama bunun dışında hamilelik boyunca her şey kontrol altındaydı" diyerek bebeklerini büyütmek için yaşadığı serüveni özetledi.

Lan, 50'li yaşlarındaki hamileliklerinin 30'larındaki iki hamilelikten daha "rahat" olduğunu söylüyor. Şunları ekliyor: "Thomas ve Tyler'a hamileyken korkunç bir sabah bulantısı yaşadım. Oysa bu sefer baştan sona iyi ve rahattım. Bence bu yüzden her iki bebek de bu kadar sakin ve mutlu" diyor.

"YAŞ BENİM İÇİN YALNIZCA BİR SAYI"

Yaş nedeniyle kendisine verilen endişeli sorulara ise; "Onlar 20'li yaşlarındayken 70'li yaşlarımda olmakla ilgili hiçbir endişem yok. 30'larımdan daha sağlıklı olduğum için kırılgan ve zayıf olacağıma inanmam için hiçbir sebep yok. İyi yemek yiyorum, her gün egzersiz yapıyorum ve meditasyon yapıyorum, bu da mizacımı her zaman huzurlu ve sakin olacak şekilde değiştirdi." diyerek aslında bu konuda hiçbir problem hissetmediğini dile getirdi.

Lan tüm bunların yanı sıra, "Toby ve Tara'nın benim için doğru olduğunu hissetmeleri için verecek çok sevgiyle zinde ve sağlıklıyım. Ayrıca hayatlarında her zaman gururlu ağabey ve abla olmaktan heyecan duyan Thomas ve Tyler'a sahip olacaklar. Umarım 20'li yaşlarına geldiklerinde eğlenecekleri birden fazla yeğenleri olur. Evden çalışıyorum, bu yüzden her zaman çocuklarla birlikte olabiliyorum'' diyerek süreçle nasıl baş edebileceğine dair oldukça mutlu olduğuna dair açıklamalarda bulundu.

Fotoğraf Kaynak: Mercury