Tüm dünyanın konuştuğu mucize bebek! Yaşatmaz dedikleri o hastalıkla hayata tutundu

İnsanlara "Cildi havayla temas ettikten yalnızca birkaç dakika sonra sertleşmeye başladı ve ardından vücudunun her yerinde açık yaralara neden oldu" diye açıklama yapan Jennie, doğumdan sonra doktorların ve hemşirelerin bebeği gördükten sonra sarsıldığını ve kocasının ameliyattan sonra uzun bir süre sessiz şekilde oturduğunu dile getirdiğini.
"ÇOK NADİR GÖRÜLÜYOR"
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ulusal Nadir Bozukluklar Örgütü'ne (NORD) göre, Anna'ya kısa süre sonra bebeklerin kalın deri pullarıyla kaplı olarak doğduğu nadir bir cilt hastalığı olan ve yaklaşık 500.000 kişiden birini etkileyen Harlequin iktiyozisi teşhisi kondu.
INSIDER'a gönderdiği bir e-postada Wilklow, Anna'ya doğumundan sonraki bir saat içinde teşhis konduğunu ve hayatının ilk ayını bir tıp merkezinde gözetim altında geçirdiğini söyledi.
INSIDER'a verdiği demeçte, "Tamamen şok olmuştum. Çünkü birkaç dakika önce tamamen sağlıklı bir kız çocuğum olduğunu düşündüm" dedi. "Sonsuza kadar seninle kalan ve sana hayatın ne kadar değerli olduğunu her gün hatırlatan türden bir an."
"HARLEQUİN İKTİYOZİS, CİLDİ ETKİLEYEN GENETİK BİR DURUM"&NBSP;
Harlequin iktiyoz, Genetik ve Nadir Hastalık Bilgi Merkezi'ne (GARD) göre, vücuda normal cilt hücresi gelişimi için kritik olan bir proteini yapma talimatlarını veren ABCA12 geni mutasyonlarından kaynaklanır. Hastalıktan muzdarip kişiler, mutasyona uğramış genin bir kopyasını her bir ebeveynden devralır.
Bu rahatsızlıkla doğan bebekler, kalın deri pullarıyla kaplı olarak dünyaya geliyor. NORD'a göre cildin sıkılığı, gözleri ve ağzı çekebilir, dudakları ve göz kapaklarını ters çevirebilir veya bebeğin göğsünü ve karnını çekerek nefes alma ve yeme güçlüklerine neden olabilir. Harlequin iktiyozlu bebekler de tipik olarak erken doğar ve ayrıca enfeksiyon, dehidrasyon ve diğer komplikasyonlar açısından daha yüksek risk altındadır. NORD, kalın cilt pullarının doğumdan sonraki ilk haftalarda yavaş yavaş döküldüğünü ekliyor.
People raporunda, geçmişte, bu durumdaki bebeklerin genellikle doğumdan sonra uzun süre hayatta kalmadıklarını belirtti. Ancak, İktiyoz ve İlgili Cilt Tipleri Vakfı'na (FIRST) göre, iyileştirilmiş yenidoğan bakımı sağ kalan bebek sayısını artırdı ve Harlequin iktiyozlu "birkaç" kişi gençlik dönemlerinde, yirmilerinde yaşıyor. Yine de sağ kalma rakamları oldukça düşük.
Doğumda ortaya çıkan kalın deri pulları döküldükten sonra deri kırmızı bir renk alır ve ince pullarla kaplanabilir. NORD'a göre, devam eden bu semptomların tedavisi, cildin nemli kalmasına yardımcı olan ve enfeksiyona yol açabilecek çatlakları önleyen yumuşatıcıların kullanımını içerir.
"ANNA MERHEMLE KAPLANIYOR VE GÜNDE BİRKAÇ KEZ YIKANIYOR"
Anna'nın derisinin çatlamasını önlemek için Wilklow, günde birkaç kez iki saatlik banyolar yapıyor ve birkaç saatte bir yoğun bir nemlendirici merhemle kaplanıyor. Anna ayrıca fizik tedavi görüyor ve vücudu çok fazla deri ürettiği için her gün yaklaşık 2.100 kalori alması gerekiyor. Wilklow, People'a verdiği demeçte, "İşi bırakmaya ve ona ihtiyacı olan her şeyi vermek için tam vaktiyle evde kalmaya karar verdim ve kararımdan daha mutlu olamazdım" dedi. "Bir sürü zorluğu var, ama Anna asla şikayet etmiyor, ben de öyle."
People'a göre Wilklow, kızına bakmak için işini bıraktıktan sonra, bir aile dostu Anna'nın tıbbi masrafları için para toplamak için bir kampanya başlattı.
"ANNA'NIN HİKAYESİNİ SOSYAL MEDYADA BİNLERCE KİŞİ TAKİP EDİYOR"
Anna sosyal medyada binlerce kalbi ele geçirdi. Aile, 48.000 beğeni ile "Anna için Umut" başlıklı bir Facebook sayfasına ve 110.000'den fazla takipçisi olan bir @harlequindiva adlı bir Instagram profiline sahip. Tüm sayfa Anna'nın oynarken, yemek yerken ve gülümserken çekilmiş fotoğrafları ve videoları ile dolu.
Bu sayfa sayesinde Anna'nın yaşadığı durum ile ilgili birçok kişinin bilinçlenmesi sağlanırken aynı zamanda bu büyük mücadeleden birçok insanın ilham alması sağlanıyor.