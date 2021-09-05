Tüm dünyanın konuştuğu mucize bebek! Yaşatmaz dedikleri o hastalıkla hayata tutundu

İnsanlara "Cildi havayla temas ettikten yalnızca birkaç dakika sonra sertleşmeye başladı ve ardından vücudunun her yerinde açık yaralara neden oldu" diye açıklama yapan Jennie, doğumdan sonra doktorların ve hemşirelerin bebeği gördükten sonra sarsıldığını ve kocasının ameliyattan sonra uzun bir süre sessiz şekilde oturduğunu dile getirdiğini.

INSIDER'a verdiği demeçte, "Tamamen şok olmuştum. Çünkü birkaç dakika önce tamamen sağlıklı bir kız çocuğum olduğunu düşündüm" dedi. "Sonsuza kadar seninle kalan ve sana hayatın ne kadar değerli olduğunu her gün hatırlatan türden bir an."

INSIDER'a gönderdiği bir e-postada Wilklow, Anna'ya doğumundan sonraki bir saat içinde teşhis konduğunu ve hayatının ilk ayını bir tıp merkezinde gözetim altında geçirdiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ulusal Nadir Bozukluklar Örgütü'ne (NORD) göre, Anna'ya kısa süre sonra bebeklerin kalın deri pullarıyla kaplı olarak doğduğu nadir bir cilt hastalığı olan ve yaklaşık 500.000 kişiden birini etkileyen Harlequin iktiyozisi teşhisi kondu.

"HARLEQUİN İKTİYOZİS, CİLDİ ETKİLEYEN GENETİK BİR DURUM"&NBSP;

Harlequin iktiyoz, Genetik ve Nadir Hastalık Bilgi Merkezi'ne (GARD) göre, vücuda normal cilt hücresi gelişimi için kritik olan bir proteini yapma talimatlarını veren ABCA12 geni mutasyonlarından kaynaklanır. Hastalıktan muzdarip kişiler, mutasyona uğramış genin bir kopyasını her bir ebeveynden devralır.

Bu rahatsızlıkla doğan bebekler, kalın deri pullarıyla kaplı olarak dünyaya geliyor. NORD'a göre cildin sıkılığı, gözleri ve ağzı çekebilir, dudakları ve göz kapaklarını ters çevirebilir veya bebeğin göğsünü ve karnını çekerek nefes alma ve yeme güçlüklerine neden olabilir. Harlequin iktiyozlu bebekler de tipik olarak erken doğar ve ayrıca enfeksiyon, dehidrasyon ve diğer komplikasyonlar açısından daha yüksek risk altındadır. NORD, kalın cilt pullarının doğumdan sonraki ilk haftalarda yavaş yavaş döküldüğünü ekliyor.

People raporunda, geçmişte, bu durumdaki bebeklerin genellikle doğumdan sonra uzun süre hayatta kalmadıklarını belirtti. Ancak, İktiyoz ve İlgili Cilt Tipleri Vakfı'na (FIRST) göre, iyileştirilmiş yenidoğan bakımı sağ kalan bebek sayısını artırdı ve Harlequin iktiyozlu "birkaç" kişi gençlik dönemlerinde, yirmilerinde yaşıyor. Yine de sağ kalma rakamları oldukça düşük.

Doğumda ortaya çıkan kalın deri pulları döküldükten sonra deri kırmızı bir renk alır ve ince pullarla kaplanabilir. NORD'a göre, devam eden bu semptomların tedavisi, cildin nemli kalmasına yardımcı olan ve enfeksiyona yol açabilecek çatlakları önleyen yumuşatıcıların kullanımını içerir.