Tüm Türkiye'nin konuştuğu Urfalı Merve hayallerini Roza'ya anlattı

Haliliye ilçesine bağlı güncü kepesi kırsal mahallesinde ikamet edip Konuklu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi olan 7 çocuklu bir ailenin kızı olan Merve Akpınar, geçtiğimiz günlerde Hentbol Federasyonu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gitti. Burada yaptığı açıklamalarla dikkat çeken küçük kız, "Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın, oran buran görünür" diyerek çevre beni dışladı. Sonra ben de 'Hayır, ben neden oynamayayım?' dedim. O zaman kendime bir söz verdim. Başta Türkiye ve 'köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim ve sesi olacağım' diye. Hem kendi meslek sahibi olup onu yapacağım, hem de spora devam edeceğim ki onların o ön yargılarını yıkayım. Ondan hep spora devam ettim, bırakmayı da hiç düşünmüyorum." demişti.

BEN TÜRKİYE'DEKİ TÜM KIZLARIN SESİ OLMAK İSTİYORUM

Hedeflerini SABAH'a anlatan Merve, "Birinci hedefim doktor olup beyin cerrahı olmak. Ben sadece Merve değilim. Ben Fatma'yım, ben Şemsiyim, ben Tuğba'yım. Ben yani kız çocuklarını umuduyum. Ben tüm Türkiye'deki kız çocuklarının sesi olmak istiyorum. Ben zihniyetleri değiştireceğime de inanıyorum. Benim gibi birçok insan da bu başarı yolundan geçti. Ben de inşallah onlar gibi başarılı olurum. Benim bu söylediğim cümlenin bu kadar ilgi göreceğini hiç düşünmemiştim."

"BİRÇOK İNSAN BANA GÜZEL YORUMLAR YAPTI"

"Bu kadar takipçi bu kadar kameraya gelip beni çekiyor. Hiç böyle olacağını düşünmedim. Birçok insan bana güzel yorumlar yaptı. Onlara teşekkür ediyorum. Yani ben de ona yorumlarını bana verdikleri bu değeri iyi bir sporcu olarak göstereceğim. Ben Galatasaraylıyım, Galatasaray'dan destek gelmesi beni çok mutlu etti. Ayrıca Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da teşekkür ediyorum. Benim hedefim hem beyin cerrahı olmak hem de iyi bir Milli hentbolcu olmak." şeklinde konuştu.

Merve, "Biz 7 kardeşiz. 5 kız, 2 erkek. Ben başta tüm ailelere ve insanlara sesleniyorum. Herkes kız çocuklarını okutsun. Bana çevrede insanlar 'Sen şort giyemezsin. Sen kızsın, sporla ne işin var" dedi. Ama başta ailem ve hocalarım olmak üzere bana destek verdiler. Ben de kendilerini İnşallah mahcup etmem." ifadelerini kullandı.

Anne Emine Akpınar; "ben kızımın başarılı olmasını istiyorum. Kızımın hedefi iyi bir doktor ve iyi bir sporcu olmak. Biz kendisini destekliyoruz. İnşallah başarılı olur." dedi.

Baba Ali Akpınar ise; "Benim 7 çocuğum var, hepsini okutuyorum. Biz her zaman Merve'nin arkasında durduk. Kimsenin de sözüne bakmadık, bakmayız. Bence Merve sadece kendisi için değil tüm kız çocuklarının kaderini değiştirecek bir açıklama yaptı. Herkes kız çocuklarını okutsun ve desteklesin." açıklamasında bulundu.





HABER: MEHMET YILDIRIM