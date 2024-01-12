Tüm vücudu yenileyen "eliminasyon diyeti": Kronik hastalıkların kökünü kazıyor

Bağırsak, vücudu patojenlerden korumak için fiziksel ve kimyasal bariyer görevi görüyor. Fazla işlenmiş, paketlenmiş gıdaların tüketimi, karbonhidrattan zengin beslenme, hızlı yemek yeme, gereksiz ilaç kullanımı (ağrı kesici, antibiyotik vb.), ağır metallere maruz kalma, aşırı egzersiz yapma, stres bağırsak bariyerinin bozulmasına neden oluyor. Bağırsak bariyeri bozulduğunda ise bağırsak hasar görerek yabancı maddeler kana karışabiliyor.
Bağırsak sağlığı bu kadar önemliyken Uzman Diyetiyen Büşra Burgazlı, bu kapsamda eliminasyon diyetine dikkat çekti. Burgazlı "Eliminasyon kelime anlamıyla elimine etmekten, yani bazı besinleri diyetten çıkarma anlamına geliyor. Eliminasyon diyeti vücudun enerjiyi doğru kullanmasını, hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmeyi, vücuttaki toksik yükü azaltmayı ve otoimmün hastalıklara karşı korumayı, bedene ve besinlere karşı farkındalık kazandırmayı, kronik hastalıkların etkisini azaltmayı hedeflemektedir dedi.
BU BESİNLER 4-8 HAFTA HAYATIMIZDAN ÇIKARILIYOR
Eliminasyon diyetinde neleri hayatımızdan çıkarmamız gerektiğini ise Burgazlı, şöyle sıraladı: "Şeker, alkol, yapay tatlandırıcılar, gluten içeren tahıllar ve gıdalar, endüstriyel yemle beslenen hayvansal besinler, süt ve süt ürünleri, pro inflamatuar besinler (ayçiçek ve mısır özü yağı) ve GDO'lu gıdalar gibi besinler 4-8 hafta boyunca günlük diyetten çıkarılmaktadır. Mikroplastiklerin, gıda katkı maddelerinin ve çevrenin etkisiyle vücutta biriken toksinler ter, nefes, dışkı ve idrar ile atılıyor. Bu süreci hem toksin atımına yardımcı ayak banyoları, sauna, terleten yürüyüşler, egzersizler ve nefes çalışmaları ile desteklemek gerekmektedir."
GIDA İNTOLERANS TESTİ GİBİ ÇALIŞIYOR
4-8 haftalık sürecin sonunda çıkarılan her besininin tek tek diyete tekrar eklendiğine dikkat çeken Burgazlı "Böylece hangi besinin vücutta nasıl tepki verdiği belirlenmektedir. Örneğin irmik tekrar eklendiğinde size migren atağı yaşatabilir ya da süt eklediğimizde ishal olduğunuzu görebilirsiniz. Her besin ve her semptom bireye özel olarak ortaya çıkmaktadır. Bir nevi eliminasyon diyeti gıda intolerans testidir" dedi.
KİMLER ELİMİNASYON DİYETİ YAPABİLİR?
KALORİ KISITLAMASI YOK
Eliminasyon diyetlerinin her bireyin yaşı, boyu, kilosu, hastalık varlığı, semptomları dikkate alınarak kişiye özel olarak hazırlandığına dikkat çeken Burgazlı, "Amaç kilo kaybı olmasa da metabolizma ve bağışıklığın iyileşmesiyle bireylerde kilo kaybı da olabiliyor. Eliminasyon diyetinde kalori kısıtlaması yok. Ancak aralıklı oruç ile birlikte uygulanması bedenin dengeye gelmesi için çok önemli" dedi.
BU DİYETTEN SONRA HAYATINIZDA NE DEĞİŞECEK?