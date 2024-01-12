Tüm vücudu yenileyen "eliminasyon diyeti": Kronik hastalıkların kökünü kazıyor

Bağırsak, vücudu patojenlerden korumak için fiziksel ve kimyasal bariyer görevi görüyor. Fazla işlenmiş, paketlenmiş gıdaların tüketimi, karbonhidrattan zengin beslenme, hızlı yemek yeme, gereksiz ilaç kullanımı (ağrı kesici, antibiyotik vb.), ağır metallere maruz kalma, aşırı egzersiz yapma, stres bağırsak bariyerinin bozulmasına neden oluyor. Bağırsak bariyeri bozulduğunda ise bağırsak hasar görerek yabancı maddeler kana karışabiliyor.

Bağırsak sağlığı bu kadar önemliyken Uzman Diyetiyen Büşra Burgazlı, bu kapsamda eliminasyon diyetine dikkat çekti. Burgazlı "Eliminasyon kelime anlamıyla elimine etmekten, yani bazı besinleri diyetten çıkarma anlamına geliyor. Eliminasyon diyeti vücudun enerjiyi doğru kullanmasını, hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmeyi, vücuttaki toksik yükü azaltmayı ve otoimmün hastalıklara karşı korumayı, bedene ve besinlere karşı farkındalık kazandırmayı, kronik hastalıkların etkisini azaltmayı hedeflemektedir dedi.





BU BESİNLER 4-8 HAFTA HAYATIMIZDAN ÇIKARILIYOR

Eliminasyon diyetinde neleri hayatımızdan çıkarmamız gerektiğini ise Burgazlı, şöyle sıraladı: "Şeker, alkol, yapay tatlandırıcılar, gluten içeren tahıllar ve gıdalar, endüstriyel yemle beslenen hayvansal besinler, süt ve süt ürünleri, pro inflamatuar besinler (ayçiçek ve mısır özü yağı) ve GDO'lu gıdalar gibi besinler 4-8 hafta boyunca günlük diyetten çıkarılmaktadır. Mikroplastiklerin, gıda katkı maddelerinin ve çevrenin etkisiyle vücutta biriken toksinler ter, nefes, dışkı ve idrar ile atılıyor. Bu süreci hem toksin atımına yardımcı ayak banyoları, sauna, terleten yürüyüşler, egzersizler ve nefes çalışmaları ile desteklemek gerekmektedir."