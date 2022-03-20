Tüp bebek tedavisinde aile ve çevre kaynaklı stres uyarısı

Prof. Dr. Öner, tüp bebek tedavisi sürecinin çiftlerin özelliğine göre, 2 hafta ile 2 ay arasında değişebildiğini belirtti.

Bu sürecin uzun ve zorlu, maddi açıdan da külfetli olduğunu anlatan Öner, yöntemin olumlu sonuç vermesi için çabaladıklarını vurguladı.

Öner, tüp bebek tedavisinde çiftlerin kendilerini iyi hissetmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Çiftlerin bazı endişeleri, kaygıları, bize başvurduklarında kafalarında bazı soru işaretleri oluyor. Bu soru işaretleri giderilmediği, kaygı ve endişeler ortadan kalkmadığı sürece stres daha çok artıyor. Bu süreçte uygulanan iğneler, ilaçlar var. Çiftler, özellikle ilaç kullanan kadınların kafası rahat olmazsa bu süreç biraz daha aksayabiliyor. Son yıllarda yapılan bir çalışmada ilk tüp bebek denemesinde gebelik elde edilmemiş gruba stres testi yapılmış, yüzde 80'ine yakını stresli çıkmış. Bu yüzden hastanın geçmişteki stresleri ve kaygıları, gelecekteki endişeleri doktor tarafından giderilmeli."

Öner, stresten ve kaygılarından dolayı hastaların bazen doktorlarını bile iyi anlayamadığını, ilaçlarını düzgün kullanamadıkları için gebe kalamadıklarını söyledi.