"Tüp bebek tedavisinde yapay zeka projesiyle yüzde 90 başarı elde ettik"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, tüp bebekte kişiye özel tedavi, en doğru sperm ve embriyo konusunda yapay zeka projesi geliştirdi. Prof. Dr. Öner, geliştirdiği proje ile 2023 yılı eylül ayında Harvard Tıp Fakültesi Yüksek Lisans Programı'na kabul edildi. Yazılımın yüzde 100 yerli ve milli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Öner, geliştirdiği proje ile tüp bebek için kendilerine başvuran bin 600 hastada yüzde 90 başarı elde ettiğini dile getirdi.

Tüp bebekte en önemli aşamanın embriyo seçimi olduğunu söleyen Prof. Dr. Öner, "Embriyo, anneye transfer ettiğimiz bebeğin öncüsüdür. Gebelik getirecek en önemli aşamadır. 2021 yılından beri yurt dışından hizmet satın aldığımız yapay zeka uygulamasının ilk kez yerli ve milli bir şekilde ülkemize kazandırdık. Kendi merkezimizde uyguladığımız yapay zeka ile yaklaşık 1600 hastaya transfer gerçekleştirdik. Gen alanında yaklaşık yüzde 90 doğru sonuçlar elde ediyoruz. Bu yapay zekada gelinmiş en üst aşama. Bu uygulamayı yerli ve milli olarak merkezimizde uygulamanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'YÜZDE 100 BİZE AİT'

Çalışmaların gayet iyi gittiğini aktaran Prof. Dr. Öner, "Projemizi, 2023 yılı eylül ayında Harvard Üniversitesi'ne sunmuştuk. Bu proje ile yüksek lisans eğitimi için kabul gördük. Zamanla yazılımımızı geliştirerek kendi merkezimizde de hastalarımıza uygulamaya başladık. Yurtdışından aldığımız yapay zeka ile karşılaştırdığımızda derin öğrenme açısından daha üstün bir teknoloji uyguluyoruz. Bu yazılım yerli ve milli olarak yüzde 100 bize ait. Şu anda güzel bir sonuç alıyoruz ve gayet keyifli gidiyor" diye konuştu.

'İLK SEFERDE GEBELİĞİ YAKALAMIŞ OLUYORUZ'

Tüp bebekte kendilerine başvuran hastalarda amaçlarının, en sağlıklı gebeliği ilk transferde yakalamak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Öner, "Kadından aldığımız yumurta ile erkekten aldığımız spermi dölledikten sonra embriyo oluşturuyoruz. Embriyoları da anne rahmine transfer etmeden önce yapay zeka, kendi veri bankasındaki embriyolarla kıyaslama yapıyor ve yüzde kaç ihtimalle gebelik getireceğini, yüzde kaç ihtimalle bu gebeliğin sağlıklı devam edeceği hakkında bize fikir veriyor. Bize başvuran hastalardaki ilk transferlerde gebelik oranını yükseltmiş oluyoruz. Hem de çiftlerimizde ilk seferde gebeliği yakalamış oluyoruz" dedi.



'YAPAY ZEKA İLE HER ŞEY KOLAY VE İYİ'

Prof. Dr. Öner, şöyle konuştu:

"Bize gelen hastalar çok mutlu. Yumurta rezervi az olan, dışarıda bir kaç defa başarısız tüp bebek denemesi olan çiftlerde ilk seferde gebeliği almak ve en kaliteli embriyoyu sağlamak hepimizin isteği olan bir şey. Bu yaptığımız yazılım hem bizim işimizi kolaylaştırıyor, hem de çiftlerimizi mutlu ediyor. Sonuçta amacımız sağlıklı gebelikler yakalamak. Yapay zeka sadece embriyo seçiminde değil, sperm seçiminde rahmin ve yumurtaların hazırlanması kısmında da uygulamaya geçiliyor. Bizde bununla ilgili TUBİTAK 1001 projesi de verdik. Bu konuyu günden güne daha da çok geliştirmeye devam edeceğiz. Çünkü bu konunun önü çok açık. Artık yapay zeka ile herşey daha kolay ve iyi. Çiftlerimizde ilk seferde güzel haberi alabilmek için teknolojiden de faydalanmış oluyoruz."