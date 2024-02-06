Türk bilim insanından hayat kurtaran buluş: Ameliyatlar artık damardan





DAMARI TIKAYIP PROSTATI KÜÇÜLTÜYOR

TÜRK Girişimsel Radyoloji Derneği (TGRD) ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Levent Oğuzkurt ise girişimsel radyolojinin yaptığı, embolizasyon yani anjiyo ile damar tıkama yöntemi hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Levent Oğuzkurt, "Bunu yıllardır kanamalarda yaptık. Bu kanamaları anjiyo ile durdurmanın ne kadar rahat olduğunu gördük. Embolizasyon birçok hastalıkta kullanılmaya başlandı. Tümör embolizasyonları var. Özellikle karaciğer tümörlerinde tümörün beslenmesini kesmekle başladı. Daha sonrasında o beslenmeyi keserken aynı yerden tümöre değişik ilaçlar vererek, çok daha aktif tedavilerle devam etti. Bunun dışında diz ağrılarında son 10 yılda çok popülerleşti" dedi.



HASTA BİR GÜN SONRA NORMAL YAŞAMINA DÖNÜYOR

BU tedavi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Oğuzkurt, "Bu işlemi kasıktan girerek yapıyoruz. İşlemden sonra hasta yaklaşık 4-6 saat hastanede gözlem altında tutulur ve sonra evine gönderilir. Hasta bir gün sonra normal yaşamına dönebilir, dinlenme dönemine gerek yoktur. Türkiye'de şu anda az merkezde yapılıyor, 10-15 sene içerisinde daha da yaygınlaşacaktır. Hasta sayısında 100 katına ulaşabiliriz" dedi.